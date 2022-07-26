Додано: Пон 01 сер, 2022 11:57

В июне экспорт из Италии в Турцию возрос на 87% в годовом выражении. Это уникальный случай за более чем десять лет торговли с Турцией.



Итальянская газета Corriere della sera пришла к выводу, что это связано с операциями по обходу антироссийских санкций.



В июне сумма экспорта из Италии в Турцию составила €1,4 млрд, что на €500 млн больше, чем, например, в феврале.



"Этот бум тем более удивителен, что за последний год турецкая лира почти вдвое обесценилась по отношению к евро, что сделало импорт из Италии намного более дорогим для местного бизнеса", - говорится в материале.



Но и турецкий экспорта в РФ с февраля по июнь также резко увеличился, примерно на $400 млн в месяц .



"Потоки товаров и услуг из Турции в Россию никогда не были такими сильными, как никогда не были такими сильными потоки из Италии в саму Турцию", - пишет газета.