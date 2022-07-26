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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:17

konstantin kirovograd я ж не заперечую.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:19

  kirilll22 написав:
  konstantin kirovograd написав:
  kirilll22 написав: коментирую- через 2 (Д В А) месяца - октябрь. Дальше продолжать? Не благодарите...


а что в октябре
последняя турбина СП-1 сломается. остальные- уже или просто потерялись. где-то

и че? Европа к этому уже готовится
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:21

  Shaman написав:и че? Европа к этому уже готовится

да. готовятся- хрен какой-то в москву из германии летал. пару дней назад. А мы готовимся? вы, вернее.
kirilll22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:21

Латвия сообщила, что продолжает закупать российский газ

Оператор газотранспортной системы Latvijas gaze возобновил закупку российского топлива, но через посредника, сообщил ее глава Айгарс Калвитис. Рассказать, через кого идут поставки газа в Латвию, он отказался. Оплата проходит в евро.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:38

Пора нам кидати по них ракети :mrgreen: а то щось їхній курс 60-65 з НАЙЖОРСТОКІШИМИ 100500тими пакетами санкцій (хі-хі - хоч тут зовсім не смішно!) - якось до дупи їхній економіці.

А мало - мало б бути так в оркостані, як в цій пісні! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:56

Американські інвестиційні банки Citi та JPMorgan з кінця липня почали розривати кореспондентські відносини з російськими банками.

https://bin.ua/news/foreign/world/28086 ... ivati.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:57

В июне экспорт из Италии в Турцию возрос на 87% в годовом выражении. Это уникальный случай за более чем десять лет торговли с Турцией.

Итальянская газета Corriere della sera пришла к выводу, что это связано с операциями по обходу антироссийских санкций.

В июне сумма экспорта из Италии в Турцию составила €1,4 млрд, что на €500 млн больше, чем, например, в феврале.

"Этот бум тем более удивителен, что за последний год турецкая лира почти вдвое обесценилась по отношению к евро, что сделало импорт из Италии намного более дорогим для местного бизнеса", - говорится в материале.

Но и турецкий экспорта в РФ с февраля по июнь также резко увеличился, примерно на $400 млн в месяц .

"Потоки товаров и услуг из Турции в Россию никогда не были такими сильными, как никогда не были такими сильными потоки из Италии в саму Турцию", - пишет газета.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:33

Таиланд работает над внедрением карты «Мир» и системой двусторонних платежей с рф

Посол Королевства Таиланд в россии Сасиват Вонгсинсават заявил:

«Таиланд и россия работают над проектом внедрения российской карты "Мир" в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет».

Также чиновник выразил надежду, что скоро заработает двусторонняя система быстрых платежей, которая поможет повысить объемы торговли между двумя странами.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:52

Пивоваренная компания AB InBev Efes сообщила, что наладила выпуск на территории России пива ряда иностранных брендов - Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune. Отмечается, что теперь локализованные бренды производятся на заводах в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:28

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

короче, бабло побеждает зло.
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