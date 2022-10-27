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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:23

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Ромасик написав:
29.04.2022 593,1
22.04.2022 607,1
15.04.2022 611,1
08.04.2022 609,4
01.04.2022 606,5
25.03.2022 604,4
18.03.2022 606,2
11.03.2022 611,8
04.03.2022 608,9
25.02.2022 629,4
18.02.2022 643,2

в конце марта просели к 604, но потом 7 сумели отбить. Опять падают. На данный момент минус 50В.

По последним данным звр рф уменьшились с начала большой войны на 100 млрд дол с 644 до 544.
ФНБ за сентябрь уменьшился на 1 трлн руб с 11,8 до 10,8. На октябрь планировали раздерибанить еще 1 трлн.
10,8 трлн руб это примерно 188 млрд дол.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/10/6/692319/
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:04

Ромасик
1 300 млрд ЗВР - віртуальні бо заблоковані..
Тобто станом на зараз - 244 млрд на папері і максимум 100-150 в ліквідних формах
Середньомісячне зменшення - 15 млрд в ліквідних....
Отже до 0 ЗВР буде падати 5-10 місяців
2 ФНБ
10,8 трл=188 млрд доларів..з яких частина в акціях російських підприємств
-16 млрд за вересень....
Отже знову з урахуванням ліквідності - 5- 10 місяців..

Висновок
Через 5-10 місяців у педерації не буде фінансових запасів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:34

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Ромасик написав:
Ромасик написав:
29.04.2022 593,1
22.04.2022 607,1
15.04.2022 611,1
08.04.2022 609,4
01.04.2022 606,5
25.03.2022 604,4
18.03.2022 606,2
11.03.2022 611,8
04.03.2022 608,9
25.02.2022 629,4
18.02.2022 643,2

в конце марта просели к 604, но потом 7 сумели отбить. Опять падают. На данный момент минус 50В.

По последним данным звр рф уменьшились с начала большой войны на 100 млрд дол с 644 до 5̶4̶4̶

541
Ромасик
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