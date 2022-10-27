в конце марта просели к 604, но потом 7 сумели отбить. Опять падают. На данный момент минус 50В.
По последним данным звр рф уменьшились с начала большой войны на 100 млрд дол с 644 до 544. ФНБ за сентябрь уменьшился на 1 трлн руб с 11,8 до 10,8. На октябрь планировали раздерибанить еще 1 трлн. 10,8 трлн руб это примерно 188 млрд дол. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/10/6/692319/
Ромасик 1 300 млрд ЗВР - віртуальні бо заблоковані.. Тобто станом на зараз - 244 млрд на папері і максимум 100-150 в ліквідних формах Середньомісячне зменшення - 15 млрд в ліквідних.... Отже до 0 ЗВР буде падати 5-10 місяців 2 ФНБ 10,8 трл=188 млрд доларів..з яких частина в акціях російських підприємств -16 млрд за вересень.... Отже знову з урахуванням ліквідності - 5- 10 місяців..
Висновок Через 5-10 місяців у педерації не буде фінансових запасів.