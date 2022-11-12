Додано: Суб 12 лис, 2022 10:15

Доходы бюджета, не относящиеся к нефтегазовым, в октябре упали на 20% в годовом выражении на фоне снижения НДС и неналоговых сборов. В результате нефтегазовые доходы вновь заняли основную долю в бюджете, следует из данных Минфина.

В октябре 2022 года вновь ускорилось падение ненефтегазовых доходов федерального бюджета. В годовом выражении они сократились на 20,1% — до 1,12 трлн руб. (в сентябре их снижение к тому же месяцу прошлого года составляло 4%), следует из данных Минфина, опубликованных 11 ноября, и расчетов РБК.

До этого снижение бюджетных поступлений вне нефти и газа более чем на 20% фиксировалось в июле (минус 29%), когда оно стало рекордным минимум за 11 лет.

Нефтегазовые доходы казны в октябре, напротив, показали рост — на 15,7% к октябрю 2021 года, до 1,28 трлн руб. В результате доходы от нефти и газа вновь оказались выше ненефтегазовых (последний раз до этого такое соотношение наблюдалось в апреле этого года). В октябре в бюджет впервые поступил повышенный НДПИ от «Газпрома» в размере 416 млрд руб. (такие же дополнительные выплаты придут в ноябре и в декабре). Это следует из данных Минфина, которые показали, что сбор НДПИ на газ составил 452,9 млрд руб. по сравнению с 37,5 млрд в предыдущем месяце. Средняя цена нефти Urals в октябре 2022 года составила $70,62 за баррель против $68,25 в сентябре, сообщал ранее Минфин.



Общие доходы федерального бюджета в октябре снизились на 4,3% (до 2,4 трлн руб.) — их сокращение в годовом выражении продолжается четвертый месяц подряд. Годовая инфляция в октябре составила 12,63%. Это означает, что с поправкой на темпы роста цен (то есть в реальном выражении) сокращение бюджетных доходов было бы больше. По сравнению с сентябрем доходы бюджета выросли на 12,5% (прежде всего за счет роста нефтегазовых поступлений почти в 1,9 раза к сентябрю). Данные об исполнении бюджета за январь—октябрь предварительные, позже они могут быть уточнены (обычно незначительно).





Какие статьи доходов снизились

В составе ненефтегазовых поступлений наибольшее сокращение показала категория «прочих» поступлений — минус 69,1% (до 84,3 млрд руб.). Сюда входят доходы от дивидендов госкомпаний, платежи за пользование природными ресурсами, доходы от штрафов и административных сборов и т. д.



В этом году госбанкам, в том числе Сбербанку и ВТБ, разрешили не выплачивать дивиденды. По данным Казначейства, по состоянию на 9 ноября доходы бюджета по дивидендам госкомпаний снизились на 36% к сборам на ту же дату прошлого года (до 178 млрд руб.), поступления утилизационного сбора на автотранспорт сократились на 53% — до 181 млрд руб.



Также продолжают проседать относительно прошлогоднего уровня поступления налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары: в октябре — на 19,1% в годовом выражении (до 241,5 млрд). Еще больше снизились импортные пошлины — на 31,5%.



Импорт товаров в Россию в январе—сентябре 2022 года опустился на 15−16% в стоимостном выражении, говорил в октябре первый замглавы ФТС Руслан Давыдов.



НДС от оборота внутри страны вырос на 0,6% в годовом выражении (до 489 млрд руб.). Однако по сравнению с предыдущим месяцем сбор внутреннего НДС сократился на 39%, или на 315 млрд руб., что могло быть связано с ускоренным возмещением налога по итогам третьего квартала, в том числе экспортерам.



Упали федеральные доходы от налога на прибыль — на 26,3% к октябрю прошлого года, до 122,9 млрд руб.



Что говорят эксперты



Структурная перестройка экономики, включающая поиск внешних рынков сбыта ненефтегазового экспорта и каналов замещения для импорта, внутренних источников пополнения бюджета, движется медленно и с переменным успехом — отсюда и колебания динамики поступлений от ненефтегазовых доходов. Поскольку ненефтегазовый импорт заместить удается лишь частично, выпадение НДС при импорте не компенсируется НДС внутренним, говорит он.



От уровня доходов будет зависеть конечный дефицит федерального бюджета по итогам года. По итогам января—октября бюджет находится в профиците на 128,4 млрд руб. (за октябрь увеличился на 73,7 млрд), однако к концу года расходы всегда значительно ускоряются. В октябре расходы бюджета выросли на 26,7% в годовом выражении (до 2,33 трлн руб.) и незначительно снизились по сравнению с сентябрем. Текущий план Минфина по расходам — чуть более 29 трлн руб. за весь год, это будет на 5,3 трлн руб. больше, чем планировалось на этот год в конце 2021-го. В июне Минфин прекратил публиковать расходы бюджета в разбивке по госпрограммам и тематическим направлениям расходов.