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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 11 гру, 2022 12:22
хороший удар під дих бункерному зробив Ердоган перекривши протоку!
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greenozon
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Додано: Нед 11 гру, 2022 12:42
Ромасик написав:
Что-то упав к 541, за последнюю неделю выросли к 569
Й продовжує рости до 571... Це хтось закупався перед санкціями?
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Дюрі-бачі
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