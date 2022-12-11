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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:22

хороший удар під дих бункерному зробив Ердоган перекривши протоку!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:42

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Ромасик написав:Что-то упав к 541, за последнюю неделю выросли к 569

Й продовжує рости до 571... Це хтось закупався перед санкціями?
Дюрі-бачі
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