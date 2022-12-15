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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 11 гру, 2022 12:22
хороший удар під дих бункерному зробив Ердоган перекривши протоку!
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greenozon
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Додано: Нед 11 гру, 2022 12:42
Ромасик написав:
Что-то упав к 541, за последнюю неделю выросли к 569
Й продовжує рости до 571... Це хтось закупався перед санкціями?
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:20
Дюрі-бачі написав: Ромасик написав:
Что-то упав к 541, за последнюю неделю выросли к 569
Й продовжує рости до 571... Це хтось закупався перед санкціями?
Ніхто не закуплявся. Це наслідок переоцінки активів.
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andrijk777
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:24
все йде за планом"Газпром" зменшив видобуток газу на майже 100 мільярдів кубометрів через втрату ринку ЄС Джерело: https://biz.censor.net/n3387189
З 1 січня по 15 грудня 2022 року російський "Газпром" видобув 394,1 мільярда кубометрів газу, що на 19,6% (на 96,3 млрд кубометрів) менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомляє пресслужба компанії, експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 45,1% або на 80,2 млрд кубометрів – до 97,8 млрд куб. м.
цікаво,в них дійсно все так погано, що будуть робити все гірше до останнього ???
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Shaman
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