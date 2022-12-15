RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:22

хороший удар під дих бункерному зробив Ердоган перекривши протоку!
greenozon
 
Повідомлень: 14485
З нами з: 01.06.14
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:42

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Ромасик написав:Что-то упав к 541, за последнюю неделю выросли к 569

Й продовжує рости до 571... Це хтось закупався перед санкціями?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 163
З нами з: 29.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:20

  Дюрі-бачі написав:
  Ромасик написав:Что-то упав к 541, за последнюю неделю выросли к 569

Й продовжує рости до 571... Це хтось закупався перед санкціями?

Ніхто не закуплявся. Це наслідок переоцінки активів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4270
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:24

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

все йде за планом

"Газпром" зменшив видобуток газу на майже 100 мільярдів кубометрів через втрату ринку ЄС Джерело: https://biz.censor.net/n3387189

З 1 січня по 15 грудня 2022 року російський "Газпром" видобув 394,1 мільярда кубометрів газу, що на 19,6% (на 96,3 млрд кубометрів) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє пресслужба компанії, експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 45,1% або на 80,2 млрд кубометрів – до 97,8 млрд куб. м.


цікаво,в них дійсно все так погано, що будуть робити все гірше до останнього ??? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2645
З нами з: 29.09.19
Подякував: 375 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:00

Shaman за даними в них ~120 млрд. $ кеша. Як мінімум їх спустять. Потім, на мою думку, буде період помірної девальвації (3-5% / місяць), розпродажу активів і тільки потім вже гіперінфляція і поразка.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 163
З нами з: 29.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:04

  Дюрі-бачі написав:Shaman за даними в них ~120 млрд. $ кеша. Як мінімум їх спустять. Потім, на мою думку, буде період помірної девальвації, розпродажу активів і тільки потім вже гіперінфляція і поразка.

це складна система. й вона рушиться в багатьох місцях. коли назбирається критична маса - спрогнозувати важко. вони ще навіть емісію не запустили.

але коли впаде остання соломинка на хребет Раші - тоді буде цікаво.

поки що вони як по нотах - як не треба робити.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2645
З нами з: 29.09.19
Подякував: 375 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:45

Shaman в мене склалося протилежна думка: ЦБ занадто професійно і вдало вирішив більшість проблем фінансової сфери в березні.І про технічний дефолт вже всі забули.
Звісно великий уклін "геніям" які повзривали північні потоки. От побільше б таких в їх владі
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 163
З нами з: 29.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 14:40
145 168606
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 19:42
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2060)
15.12.2022 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.