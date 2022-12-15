Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 11 гру, 2022 12:22
хороший удар під дих бункерному зробив Ердоган перекривши протоку!
greenozon
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Додано: Нед 11 гру, 2022 12:42
Ромасик написав:
Что-то упав к 541, за последнюю неделю выросли к 569
Й продовжує рости до 571... Це хтось закупався перед санкціями?
Дюрі-бачі
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:20
Дюрі-бачі написав: Ромасик написав:
Что-то упав к 541, за последнюю неделю выросли к 569
Й продовжує рости до 571... Це хтось закупався перед санкціями?
Ніхто не закуплявся. Це наслідок переоцінки активів.
andrijk777
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:24
все йде за планом
"Газпром" зменшив видобуток газу на майже 100 мільярдів кубометрів через втрату ринку ЄС Джерело: https://biz.censor.net/n3387189
З 1 січня по 15 грудня 2022 року російський "Газпром" видобув 394,1 мільярда кубометрів газу, що на 19,6% (на 96,3 млрд кубометрів) менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомляє пресслужба компанії, експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 45,1% або на 80,2 млрд кубометрів – до 97,8 млрд куб. м.
цікаво,в них дійсно все так погано, що будуть робити все гірше до останнього ???
Shaman
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Додано: Чет 15 гру, 2022 20:00
Shaman за даними в них ~120 млрд. $ кеша. Як мінімум їх спустять. Потім, на мою думку, буде період помірної девальвації (3-5% / місяць), розпродажу активів і тільки потім вже гіперінфляція і поразка.
Дюрі-бачі
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Додано: Чет 15 гру, 2022 20:04
Дюрі-бачі написав: Shaman
за даними в них ~120 млрд. $ кеша. Як мінімум їх спустять. Потім, на мою думку, буде період помірної девальвації, розпродажу активів і тільки потім вже гіперінфляція і поразка.
це складна система. й вона рушиться в багатьох місцях. коли назбирається критична маса - спрогнозувати важко. вони ще навіть емісію не запустили.
але коли впаде остання соломинка на хребет Раші - тоді буде цікаво.
поки що вони як по нотах - як не треба робити.
Shaman
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Додано: Чет 15 гру, 2022 20:45
Shaman в мене склалося протилежна думка: ЦБ занадто професійно і вдало вирішив більшість проблем фінансової сфери в березні.І про технічний дефолт вже всі забули. Звісно великий уклін "геніям" які повзривали північні потоки. От побільше б таких в їх владі
Дюрі-бачі
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