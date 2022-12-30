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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:08
Бачив розслідування як РБ продає підсанкційний ліс по документах як Казахський. Коли вже почнуть вторинні санкції запрацюють.
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Дюрі-бачі
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