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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:08
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Бачив розслідування як РБ продає підсанкційний ліс по документах як Казахський. Коли вже почнуть вторинні санкції запрацюють.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:48
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
трохи застаріла новина, але приємно
й це ще без санкцій
вдвічі зменшили експорт - якими бевзями треба бути
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