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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:08

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Бачив розслідування як РБ продає підсанкційний ліс по документах як Казахський. Коли вже почнуть вторинні санкції запрацюють.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:48

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

трохи застаріла новина, але приємно

"Газпром" за 2022 рік скоротив видобуток на майже 20% і експорт на 45%

й це ще без санкцій :D
вдвічі зменшили експорт - якими бевзями треба бути
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:21

Ромасик
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