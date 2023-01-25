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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:08

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Бачив розслідування як РБ продає підсанкційний ліс по документах як Казахський. Коли вже почнуть вторинні санкції запрацюють.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:48

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

трохи застаріла новина, але приємно

"Газпром" за 2022 рік скоротив видобуток на майже 20% і експорт на 45%

й це ще без санкцій :D
вдвічі зменшили експорт - якими бевзями треба бути
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:21

Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ефект антиросійських санкцій.

З усього спектру санкційних заходів найвідчутнішою для Москви стала відмова країн Європи і G7 від російських енергоресурсів. У довоєнні роки 60–70% експортних доходів Росії припадали на торгівлю нафтою та газом. Близько 40% федерального бюджету формувалися за кошти від нафтогазової експортної виручки.

Через санкційний тиск РФ довелося шукати нових покупців нафти й нафтопродуктів у Китаї, Індії та Туреччині. За останні місяці Росії вдалося наростити експорт сировини в ці країни. Однак через відсутність альтернативних ринків та додаткові ризики Москва змушена продавати нафту з дисконтом у $30–35 за барель, що цього року коштувало їй $50 млрд виручки.

З експортом газу ситуація для РФ ще складніша. За підрахунками KSE Institute, за 10 місяців війни експорт природнього газу з Росії до країн Європи впав у понад чотири рази – з майже 42% до 8,5%. На відміну від нафти, продаж якої частково вдалося переорієнтувати з європейських на інші ринки, для газу не знайшлося нових покупців.

Навіть якби був попит, для експорту газу немає інфраструктури, яка б дала змогу перенаправити великі обсяги. Через це агресору довелося скорочувати видобуток палива. Міжнародне енергетичне агентство підрахувало, що в 2022-му Росія змушена буде скоротити видобуток природного газу на 111 млрд куб. м (з 514 млрд куб. м у 2021), а в 2023 році – ще на 139 млрд куб. м.

Незважаючи на санкції, 2022 рік стане для Росії рекордним за нафтогазовими доходами. Через паніку на ринках у перші місяці повномасштабної війни ціни на нафту та газ підскочили, забезпечивши майже $350 млрд доходу для Москви.

Однак тепер зі скороченням обсягів постачання газу до країн Європи, нафтовим ембарго Євросоюзу, обмеженням граничної ціни на нафту країнами G7 нафтогазові доходи РФ різко обваляться.

За підрахунками KSE Institute, у 2023 році лише завдяки вже застосованим обмеженням доходи Росії від продажу нафти й газу впадуть удвічі – до $166 млрд.

У 2023-му нафтогазові доходи РФ обваляться вдвічі, а ВВП впаде на 8%. Прогнози деградації російської економіки від KSE /Фото 2
Окрім енергетичних санкцій, проти РФ ввели низку інших дієвих обмежень. З квітня заморожено понад $300 млрд міжнародних резервів Росії. Це майже половина всіх золотовалютних запасів агресора.

Через падіння нафтогазових доходів, фінансові втрати, зменшення податкових відрахувань та збільшення видатків на мобілізаційні заходи, восени Мінфіну РФ довелося терміново шукати додаткові кошти для покриття дефіциту бюджету.

Уряду довелося залучати гроші з Фонду національного добробуту та «Газпрому». Попри те, що зараз Кремль намагається переконати всіх, що сальдо бюджету залишається позитивним, за оцінками експертів KSE, реальний дефіцит федерального бюджету в листопаді сягнув майже 600 млрд рублів ($8,2 млрд).


https://forbes.ua/money/u-2023-naftogaz ... 2023-10874
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:55

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Вже довго не можу зрозуміти причинно наслідковий зв'язок. Якщо Китай та Індія почали скуповувати нафту з рашки, то вони перестали її купувати на інших ринках, а відповідно інші країни постачальники мали вийти на європейські ринки або демпінгувати, щоб кудись подіти свою нафту. Або ж Індія та Китай просто нахом'ячили багато рос шарової нафти вище потреб, проте всеодно рано чи пізно відбувається перенасичення ринку, що за пів року і відбулося.
А пластик для Європи і США всеодно роблять в Китаї та Індії.

Під час рецесії в світовій економіці мало сенсу закуповувати нафту на роки вперед, бо по перше треба її десь зберігати, що крім іншого не безкоштовно, по друге це заморожені кошти.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:11

  Ромасик написав: Китай та Індія почали скуповувати нафту з рашки, то вони перестали її купувати на інших ринках

Купив москльську нафту по 50, змішав, продав її як свою по 70...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:16

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 11:03

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни



Свежие сводки. Ничего особенного. Но время обзора.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:03

  Ромасик написав:

Свежие сводки. Ничего особенного. Но время обзора.


за кого они слушателей держат? "только в Турцию и Китай"

Сокращение поставок российского трубопроводного газа в ЕС привело к тому, что доля СПГ в российском экспорте газа выросла до 25%. Россия по итогам года заняла третье место по поставкам СПГ в Европу, уступив США и Катару.


никогда не понимал страусиный подход
вроде все взрослые, у стоматолога были, и не раз...
cohan
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