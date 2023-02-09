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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:38

Заборона нафтопродуктів з рф: як це вдарить по доходах Кремля
Ірина_
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