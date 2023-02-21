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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:38

Заборона нафтопродуктів з рф: як це вдарить по доходах Кремля
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 02:48

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

оце вже веселіше
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?

У січні цього року РФ мала найбільший за останні 25 років дефіцит державного бюджету. Унаслідок падіння доходів від продажу нафти й газу податкові надходження від них у січні впали на 46% порівняно з торішніми. Натомість видатки бюджету зросли на 59% – через війну. У підсумку дефіцит склав 1,76 трильйона рублів, або 25 мільярдів доларів США

Росіяни вже говорять про зменшення постачань нафти на 500 тисяч барелів за добу з березня 2023 року, видаючи це за власні наміри. Та це лише констатація фактичних втрат і спроба вкотре зіграти на нервах у трейдерів, нагнітаючи паніку.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 02:56

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

або так :D
Росія зменшує видобуток нафти, тому що не може її продати, – США Джерело: https://biz.censor.net/n3400371

новини схожі, але трохи по-іншому
Shaman
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  #<1 ... 40414243
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