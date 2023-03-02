Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:38
Ірина_
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Додано: Вів 21 лют, 2023 02:48
оце вже веселіше
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
У січні цього року РФ мала найбільший за останні 25 років дефіцит державного бюджету. Унаслідок падіння доходів від продажу нафти й газу податкові надходження від них у січні впали на 46% порівняно з торішніми. Натомість видатки бюджету зросли на 59% – через війну. У підсумку дефіцит склав 1,76 трильйона рублів, або 25 мільярдів доларів США
Росіяни вже говорять про зменшення постачань нафти на 500 тисяч барелів за добу з березня 2023 року, видаючи це за власні наміри. Та це лише констатація фактичних втрат і спроба вкотре зіграти на нервах у трейдерів, нагнітаючи паніку.
Shaman
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Додано: Вів 21 лют, 2023 02:56
Shaman
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Додано: Чет 02 бер, 2023 08:36
Дефіцит бюджету здичавілих станом на 27.02 склав 3,96 трл дерев'яних.
Запланований дефіцит на 2023 рік складає 3 трлн.
Ромасик
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Додано: Чет 02 бер, 2023 08:41
Ромасик написав:
Дефіцит бюджету здичавілих станом на 27.02 склав 3,96 трл дерев'яних.
Запланований дефіцит на 2023 рік складає 3 трлн.
пуйло придумав новий указ - доїти великих платників податків
збираєтсья видоїти 1 трл в 2023 із них
greenozon
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Додано: Чет 02 бер, 2023 08:41
greenozon написав: Ромасик написав:
Дефіцит бюджету здичавілих станом на 27.02 склав 3,96 трл дерев'яних.
Запланований дефіцит на 2023 рік складає 3 трлн.
пуйло придумав новий указ - доїти великих платників податків
збираєтсья видоїти 1 трл в 2023 із них
Це ж мало
Ромасик
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