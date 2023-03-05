У січні цього року РФ мала найбільший за останні 25 років дефіцит державного бюджету. Унаслідок падіння доходів від продажу нафти й газу податкові надходження від них у січні впали на 46% порівняно з торішніми. Натомість видатки бюджету зросли на 59% – через війну. У підсумку дефіцит склав 1,76 трильйона рублів, або 25 мільярдів доларів США
Росіяни вже говорять про зменшення постачань нафти на 500 тисяч барелів за добу з березня 2023 року, видаючи це за власні наміри. Та це лише констатація фактичних втрат і спроба вкотре зіграти на нервах у трейдерів, нагнітаючи паніку.
але санкцію все одно ні на що не впливають - їх .буть, вони кріпчають
Тут трошки не точний перевод. Блумберг писав про втрати бюджету за 1 місяць від нафти та газу, а не нафтогазові доходи в цілому. Вони дійсно просіли серьезно. Але в лютом картинка трохи змінилась, поки нема статистики, але експерти говорять що доходи бюджету від нафти зросли відносно січня. По трохи навчились обходити санкції. Зараз почали зіставляти митні показники Китаю та Індії з російськими, так там неспівпадіння і серьєзне. Виходить що просто частину грошей від торгівлі остається в карманах посередників. Хто ці посередники це питання. Можливо ті самі російскі компанії. Не даром вони хочуть іх побрити на трл-н, як мін, поза звичними податковими платежами. В загалі побачимо шо далі.