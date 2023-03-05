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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:38

Заборона нафтопродуктів з рф: як це вдарить по доходах Кремля
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 02:48

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

оце вже веселіше
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?

У січні цього року РФ мала найбільший за останні 25 років дефіцит державного бюджету. Унаслідок падіння доходів від продажу нафти й газу податкові надходження від них у січні впали на 46% порівняно з торішніми. Натомість видатки бюджету зросли на 59% – через війну. У підсумку дефіцит склав 1,76 трильйона рублів, або 25 мільярдів доларів США

Росіяни вже говорять про зменшення постачань нафти на 500 тисяч барелів за добу з березня 2023 року, видаючи це за власні наміри. Та це лише констатація фактичних втрат і спроба вкотре зіграти на нервах у трейдерів, нагнітаючи паніку.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 02:56

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

або так :D
Росія зменшує видобуток нафти, тому що не може її продати, – США Джерело: https://biz.censor.net/n3400371

новини схожі, але трохи по-іншому
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:36

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дефіцит бюджету здичавілих станом на 27.02 склав 3,96 трл дерев'яних.
Запланований дефіцит на 2023 рік складає 3 трлн.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:41

  Ромасик написав:Дефіцит бюджету здичавілих станом на 27.02 склав 3,96 трл дерев'яних.
Запланований дефіцит на 2023 рік складає 3 трлн.


пуйло придумав новий указ - доїти великих платників податків
збираєтсья видоїти 1 трл в 2023 із них
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:41

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

greenozon написав:
  Ромасик написав:Дефіцит бюджету здичавілих станом на 27.02 склав 3,96 трл дерев'яних.
Запланований дефіцит на 2023 рік складає 3 трлн.


пуйло придумав новий указ - доїти великих платників податків
збираєтсья видоїти 1 трл в 2023 із них
Це ж мало
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:53

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Доходи Росії від експорту нафти та газу впали з початку року вдвічі

але санкцію все одно ні на що не впливають - їх .буть, вони кріпчають :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:15

Shaman впливають, але почали діяти тільки зараз, і поки лище нафтова, без нафтопродуктів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:13

  Shaman написав:Доходи Росії від експорту нафти та газу впали з початку року вдвічі

але санкцію все одно ні на що не впливають - їх .буть, вони кріпчають :lol:
Тут трошки не точний перевод. Блумберг писав про втрати бюджету за 1 місяць від нафти та газу, а не нафтогазові доходи в цілому. Вони дійсно просіли серьезно. Але в лютом картинка трохи змінилась, поки нема статистики, але експерти говорять що доходи бюджету від нафти зросли відносно січня. По трохи навчились обходити санкції. Зараз почали зіставляти митні показники Китаю та Індії з російськими, так там неспівпадіння і серьєзне. Виходить що просто частину грошей від торгівлі остається в карманах посередників. Хто ці посередники це питання. Можливо ті самі російскі компанії. Не даром вони хочуть іх побрити на трл-н, як мін, поза звичними податковими платежами. В загалі побачимо шо далі.
otg
 
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