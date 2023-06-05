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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 18:37

тут треба викладати факти про мацкалів
як їм все гірше і гірше із дня в день стає
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 18:00

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв станом на 1 травня: 9.2 (-1,3) млрд Є, 288,3 (-12.2) млрд Юанів, 521 (-18.2) тон золота
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2023 14:32

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

пройшла цікава подія, про яку всі мовчать. а саме

Китай витісняє Росію: Сі Цзіньпін оприлюднив масштабний план розвитку Центральної Азії

пройшов саміт Китай - Середня Азія. з Раші нікого не запросили.

Китай організував великий саміт для лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у китайському місті Сіань. Дата проведення саміту збігається з датою проведення саміту G7 у Японії. Таким чином Китай намагається посилити свій вплив у Центральній Азії, поки Росія зосередилася на війні проти України.
...
Китай готовий допомогти країнам Центральної Азії покращити їхню правоохоронну діяльність, безпеку та обороноздатність
- цікаво від кого?

всіх переграв :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2023 15:57

кровааим грошам по шарабану смерті ...

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Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 12:02

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

https://youtu.be/oOU_XHFd_pM
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 27 тра, 2023 09:34

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

росіяни починають щось розуміти :D


враховуючи формат подачі інфо, може до молоді щось й дійде
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 тра, 2023 11:00

Shaman , між розумінням «все погано», і «треба міняти щось (владу)» у рашистів завжди величезна прогалина. Вони не здатні тут ланцюжок вибудувати.

Нажаль zzzzzz тут не пише. У нього в мордокнизі є цікава інфо по цінам на енергоносії , про те, як Китай і Ко бортають рашкостан.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 27 тра, 2023 11:13

  Hotab написав:Shaman , між розумінням «все погано», і «треба міняти щось (владу)» у рашистів завжди величезна прогалина. Вони не здатні тут ланцюжок вибудувати.

Нажаль zzzzzz тут не пише. У нього в мордокнизі є цікава інфо по цінам на енергоносії , про те, як Китай і Ко бортають рашкостан.

у будь-якому разі перший крок - зрозуміти, що щось не так.

дійсно довго запрягають - але потім - то революція, то 91 рік.
з іншого боку, може вони ще свій 37-38 не пройшли - теж варіант. їм треба випити чашу до дна.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:15

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв станом на 1 червня: 9 (-0.2) млрд Є, 285,7 (-2.6) млрд Юанів, 517.1 (-2.9) тон золота
Нажаль витрати сповільнились
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:40

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Дюрі-бачі написав:Резерв станом на 1 червня: 9 (-0.2) млрд Є, 285,7 (-2.6) млрд Юанів, 517.1 (-2.9) тон золота
Нажаль витрати сповільнились

Проїдають заначку Сургутнефтегазу
Denik
 
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