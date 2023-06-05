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#<1 ... 42434445 Додано: Пон 05 чер, 2023 14:07 Нефтегазовые доходы бюджета РФ в мае упали почти на 36% г/г и на 12% м/м

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МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа, составляющие основу государственной казны, в мае 2023 года упали на 35,6% к аналогичному периоду 2022 года, сократившись также на 11,9% к апрелю этого года, следует из данных Минфина.



По оценке министерства, нефтегазовые доходы в прошлом месяце составили 570,7 миллиарда рублей по сравнению с 886 миллиардов рублей в мае 2022 года и 647,5 миллиарда рублей в апреле 2023 года.



Снижение сырьевых доходов в мае в основном связано с провалом поступлений НДД, который уплачивается раз в квартал. Поступления в казну налога на дополнительный доход сократились в мае до 5,4 миллиарда рублей со 185,4 миллиарда месяцем ранее.



Расходы на субсидию нефтепереработчикам выросли до 91 миллиарда с 79,3 миллиарда рублей в апреле, а выплаты нефтяным компаниям по демпферу чуть сократились - до 103,5 миллиарда рублей по сравнению с 107,2 миллиарда рублей месяцем ранее.



Минфин планировал с июля 2023 года снизить топливный демпфер для нефтяников вдвое, что подразумевало сокращение выплат нефтяным компаниям из бюджета на 30 миллиардов рублей ежемесячно. Однако подготовка законопроекта не была завершена, что откладывает вступление в силу нововведений.



Поступления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины увеличились в мае по сравнению с апрелем на 17,4%, или 104,4 миллиарда рублей и 15,8%, или 9 миллиардов рублей соответственно.



В годовом выражении зачисления НДПИ в прошлом месяце сократились на 25% до 703,6 миллиарда рублей, поступления от экспортной пошлины год к году упали на 74% до 66,1 миллиарда рублей.



Минфин заложил в бюджет-2023 сокращение нефтегазовых доходов на 23% к прошлому году до 8,94 триллиона рублей, прогнозируя дефицит по итогам года на уровне почти 3 триллиона рублей, или 2% ВВП. С начала года ведомство с помощью Центробанка продает юани и золото из резервов для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.



По итогам 2022 года нефтегазовые поступления с учетом повышенного НДПИ и промежуточных дивидендов Газпрома увеличились на 27,9% до 11,59 триллиона рублей по сравнению с 9,06 триллиона рублей в 2021 году. Без разовых выплат газовой монополии рост составил бы 7,5%. Hotab

Повідомлень: 9174 З нами з: 15.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1986 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 14:13 МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Российский Минфин в июне увеличит почти вдвое объем ежедневных продаж иностранной валюты из резервов для компенсации недополученных нефтегазовых доходов казны.



Ведомство направит на продажу иностранной валюты 74,6 миллиарда рублей ($918 миллионов по текущему курсу), что соответствует ежедневным объемам интервенций с 7 июня по 6 июля в размере 3,6 миллиарда рублей ($44 миллионов).



Сейчас Центробанк по поручению Минфина ежедневно продает валюту на 2,0 миллиарда рублей (около $25 миллионов по текущему курсу) после того, как Минфин выделил на эти цели 40,4 миллиарда рублей на период с 10 мая по 6 июня.



Ведомство оценило объем выпадающих нефтегазовых доходов в текущем месяце в 44,0 миллиарда рублей, сообщив, что в мае фактические нефтегазовые доходы оказались ниже ожиданий на 30,6 миллиарда рублей. Месяц назад Минфин прогнозировал объем недополученных нефтегазовых доходов в мае на уровне 8,1 миллиарда рублей.



Некоторые аналитики ждали, что май может стать последним месяцем продаж, а с июня власти могут перейти к покупкам валюты по мере роста сырьевых доходов.

( наші теж тут хтось про це казав, ні??

Минфин и Центробанк в январе возобновили интервенции на валютном рынке после годовой паузы на фоне перезапуска бюджетного правила.



За пять месяцев Центробанк по поручению Минфина продал из Фонда национального благосостояния (ФНБ) юани и золото почти на 450 миллиардов рублей.



Размер валютных операций в рамках бюджетного правила Минфин рассчитывает ежемесячно, исходя из оценки нефтегазовых доходов в текущем месяце, скорректированной на объем фактических поступлений в предыдущий период.



Нефтегазовые доходы Минфин считает на основе сложившейся цены нефти за предыдущий месяц, курса рубля, оценок цен на газ, а также прогнозов объемов добычи и экспорта нефти и газа.



Средняя цена нефти Urals в мае составила $53,34 за баррель, что на 32% ниже, чем в мае 2022 года, и на 9,0%, чем в апреле этого года.



Федеральный бюджет на 2023 год сверстан с дефицитом почти 3 триллиона рублей, или 2% ВВП, исходя из стоимости Urals $70,1 за баррель, тогда как сейчас основная российская нефтяная смесь котируется вблизи отметки $56 за баррель URL-MWE-E. Hotab

Повідомлень: 9174 З нами з: 15.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1986 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 42434445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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