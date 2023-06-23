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#<1 ... 42434445 Додано: Пон 05 чер, 2023 14:07 Нефтегазовые доходы бюджета РФ в мае упали почти на 36% г/г и на 12% м/м

час назад

МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа, составляющие основу государственной казны, в мае 2023 года упали на 35,6% к аналогичному периоду 2022 года, сократившись также на 11,9% к апрелю этого года, следует из данных Минфина.



По оценке министерства, нефтегазовые доходы в прошлом месяце составили 570,7 миллиарда рублей по сравнению с 886 миллиардов рублей в мае 2022 года и 647,5 миллиарда рублей в апреле 2023 года.



Снижение сырьевых доходов в мае в основном связано с провалом поступлений НДД, который уплачивается раз в квартал. Поступления в казну налога на дополнительный доход сократились в мае до 5,4 миллиарда рублей со 185,4 миллиарда месяцем ранее.



Расходы на субсидию нефтепереработчикам выросли до 91 миллиарда с 79,3 миллиарда рублей в апреле, а выплаты нефтяным компаниям по демпферу чуть сократились - до 103,5 миллиарда рублей по сравнению с 107,2 миллиарда рублей месяцем ранее.



Минфин планировал с июля 2023 года снизить топливный демпфер для нефтяников вдвое, что подразумевало сокращение выплат нефтяным компаниям из бюджета на 30 миллиардов рублей ежемесячно. Однако подготовка законопроекта не была завершена, что откладывает вступление в силу нововведений.



Поступления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины увеличились в мае по сравнению с апрелем на 17,4%, или 104,4 миллиарда рублей и 15,8%, или 9 миллиардов рублей соответственно.



В годовом выражении зачисления НДПИ в прошлом месяце сократились на 25% до 703,6 миллиарда рублей, поступления от экспортной пошлины год к году упали на 74% до 66,1 миллиарда рублей.



Минфин заложил в бюджет-2023 сокращение нефтегазовых доходов на 23% к прошлому году до 8,94 триллиона рублей, прогнозируя дефицит по итогам года на уровне почти 3 триллиона рублей, или 2% ВВП. С начала года ведомство с помощью Центробанка продает юани и золото из резервов для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.



По итогам 2022 года нефтегазовые поступления с учетом повышенного НДПИ и промежуточных дивидендов Газпрома увеличились на 27,9% до 11,59 триллиона рублей по сравнению с 9,06 триллиона рублей в 2021 году. Без разовых выплат газовой монополии рост составил бы 7,5%. Hotab Повідомлень: 9222 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1994 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 чер, 2023 14:13 МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Российский Минфин в июне увеличит почти вдвое объем ежедневных продаж иностранной валюты из резервов для компенсации недополученных нефтегазовых доходов казны.



Ведомство направит на продажу иностранной валюты 74,6 миллиарда рублей ($918 миллионов по текущему курсу), что соответствует ежедневным объемам интервенций с 7 июня по 6 июля в размере 3,6 миллиарда рублей ($44 миллионов).



Сейчас Центробанк по поручению Минфина ежедневно продает валюту на 2,0 миллиарда рублей (около $25 миллионов по текущему курсу) после того, как Минфин выделил на эти цели 40,4 миллиарда рублей на период с 10 мая по 6 июня.



Ведомство оценило объем выпадающих нефтегазовых доходов в текущем месяце в 44,0 миллиарда рублей, сообщив, что в мае фактические нефтегазовые доходы оказались ниже ожиданий на 30,6 миллиарда рублей. Месяц назад Минфин прогнозировал объем недополученных нефтегазовых доходов в мае на уровне 8,1 миллиарда рублей.



Некоторые аналитики ждали, что май может стать последним месяцем продаж, а с июня власти могут перейти к покупкам валюты по мере роста сырьевых доходов.

( наші теж тут хтось про це казав, ні??

Минфин и Центробанк в январе возобновили интервенции на валютном рынке после годовой паузы на фоне перезапуска бюджетного правила.



За пять месяцев Центробанк по поручению Минфина продал из Фонда национального благосостояния (ФНБ) юани и золото почти на 450 миллиардов рублей.



Размер валютных операций в рамках бюджетного правила Минфин рассчитывает ежемесячно, исходя из оценки нефтегазовых доходов в текущем месяце, скорректированной на объем фактических поступлений в предыдущий период.



Нефтегазовые доходы Минфин считает на основе сложившейся цены нефти за предыдущий месяц, курса рубля, оценок цен на газ, а также прогнозов объемов добычи и экспорта нефти и газа.



Средняя цена нефти Urals в мае составила $53,34 за баррель, что на 32% ниже, чем в мае 2022 года, и на 9,0%, чем в апреле этого года.



Федеральный бюджет на 2023 год сверстан с дефицитом почти 3 триллиона рублей, или 2% ВВП, исходя из стоимости Urals $70,1 за баррель, тогда как сейчас основная российская нефтяная смесь котируется вблизи отметки $56 за баррель URL-MWE-E. Hotab Повідомлень: 9222 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1994 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 чер, 2023 06:32 « Газпром» получил больше триллиона рублей убытка после отключения газа Европе

13 часов назад

Обновлено: 13 часов назад



«Газпром»

Попытка Кремля заморозить Европу, чтобы склонить Запад к уступкам по Украине, дорого обошлась «Газпрому».



По итогам 2022 года позиционирующая себя как «национальное достояние» компания была вынуждена потратить почти половину запасов наличных на счетах, чтобы компенсировать убытки от прекращения поставок европейским клиентам и заплатить повышенные налоги в бюджет.



Встретив войну с «денежной подушкой» размером в 2 трлн рублей, к концу 2022 года «Газпром» имел уже лишь 1,1 трлн рублей в виде денежных средств и их эквивалентов, следует из его отчетности по МСФО.



Хотя выручка «Газпрома» благодаря высоким ценам на газ даже выросла — на 14%, до 11,7 трлн рублей, — все прочие финансовые показатели упали с двузначной скоростью. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, сократилась на 41%; операционная прибыль — на 20%.



Во втором полугодии, когда от российского газа были последовательно отключены почти все европейские страны, «Газпром» и вовсе получил чистый убыток в размере 1,2 трлн рублей, следует из отчета. Его причина — в повышении налогов, указывает аналитик «Финама» Сергей Кауфман: столкнувшись с недобором сырьевой ренты и необходимостью финансировать войну с Украиной, власти обязали «Газпром» выплатить 1,25 трлн рублей дополнительного НПДИ (налога на добычу полезных ископаемых). Но доходов, чтобы профинансировать спасение бюджета, у компании не оказалось.



Получив за год 2,193 трлн рублей денежного потока от операционной деятельности, «Газпром» потратил его практически без остатка на капитальные инвестиции (2,192 трлн рублей). В результате свободный денежный поток компании — то есть разница между поступлениями на счета и оттоком — де-факто обнулился, а с учетом сокращения краткосрочных депозитов и вовсе стал отрицательным — минус 172 млрд рублей.



Перспектив улучшения ситуации для «Газпрома» не просматривается. «В ближайшие годы компания может столкнуться с серьезной угрозой своей финансовой стабильности», — предупреждает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Чистый, то есть не покрытый средствами на счетах долг «Газпрома» во втором полугодии увеличился втрое и приблизился к отметке 4 трлн рублей. А это «критический» уровень, считает Блохин.



Потеряв европейский рынок, куда до войны уходило 80% газового экспорта, «Газпром» остался без альтернатив: Китай, согласно плану эксплуатации газопровода «Сила Сибири», купит в этом году 22 млрд кубометров — в 7 раз меньше, чем до войны импортировал Евросоюз. Попытка договориться о строительстве трубы «Сила Сибири — 2» и увеличении поставок в 6 раз закончилась фиаско: председатель КНР Си Цзиньпин отказался подписывать новый газовый контракт во время визита в Москву, а спустя месяц дал добро на строительство нового газопровода из Туркмении вместо российского.



Президент России Владимир Путин рассчитывает на Турцию, где, по его задумке, будет создан новый «газовый хаб». Но инвестировать в него не желает никто: турецкие власти еще в марте сообщили об отсутствии денег на амбициозный проект, а в июне к ним присоединилась Венгрия — потенциальный получатель газа из хаба.



«У нас нет цели инвестировать в доли какой-либо энергетической инфраструктуры Турции», — завил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто.



По итогам 2022 года «Газпром» потерял половину экспорта газа: его продажи в дальнее зарубежье — 100 млрд кубометров — стали минимальными с последних лет СССР. В этом году, согласно прогнозу комиссии по энергетике Госсовета, экспорт газа схлопнется еще вдвое и составит лишь 50 млрд кубометров. Экспорт в Европу и Турцию при этом уменьшится до 28 млрд кубометров — втрое по сравнению с 2022 годом. А его общий объем может стать самым низким с середины 1970-х годов Hotab Повідомлень: 9222 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1994 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 13:15 Re: Руйнація економіки РФ з початком війни Shaman написав: росіяни починають щось розуміти





враховуючи формат подачі інфо, може до молоді щось й дійде росіяни починають щось розумітивраховуючи формат подачі інфо, може до молоді щось й дійде Відео доковідних часів... Відео доковідних часів... Ромасик

Повідомлень: 6050 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1379 раз. Подякували: 818 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 чер, 2023 20:21 Ромасик написав: Shaman написав: росіяни починають щось розуміти





враховуючи формат подачі інфо, може до молоді щось й дійде росіяни починають щось розумітивраховуючи формат подачі інфо, може до молоді щось й дійде Відео доковідних часів... Відео доковідних часів...

проблеми у Раші почалися задовго до війни проблеми у Раші почалися задовго до війни Shaman

Повідомлень: 3615 З нами з: 29.09.19 Подякував: 447 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 чер, 2023 16:28 «Через полгода-год можем столкнуться с дефицитом». США закрыли крупнейший канал параллельного импорта электроники в Россию

день назад



Визиты американских чиновников в республики бывшего СССР не прошли даром. Армения и Казахстан, ставшие крупнейшими хабами для параллельного импорта в РФ электроники и гаджетов, начали блокировать платежи российских импортеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.



После того, как в Астане побывала замминистра финансов США Элизабет Розенберг, пригрозившая санкциями за помощь Москве, банки ужесточили комплаенс процедуры. Все платежи из России теперь «проверяют вручную», говорит источник «Ъ».



Аналогичным образом действуют банки Армении и Гонконга, и проблема уже вышла на уровень правительства: блокировка оплаты происходит по поставкам телеком-оборудования последнего поколения, системам хранения данных и серверов, признает источник «Ъ», близкий к кабмину.



По словам другого собеседника, это связано с введением США десятого пакета санкций, которые угрожают банкам, сотрудничающим с Россией.



В прошлом году Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан увеличили импорт товаров из ЕС и США на $9,7 млрд, или на 66%. Из этого объема половина ушла по каналам параллельного импорта в Россию — $4,8 млрд.



Например, поставки интегральных микросхем из США и ЕС в Армению подскочили в 16 раз, до $8,5 млн. А их экспорт из Армении в Россию подскочил в 6500 раз — до $13 млн, подсчитала The Wall Street Journal на основе торговой статистики ООН.



Но теперь закупать подсанкционную продукцию через третьи страны «становится все сложнее и сложнее», жалуется гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.



Напрямую приобретать у страны-производителя компоненты, запчасти, компьютеры и т. д. невозможно. «Поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции», — предупреждает Вастапуло.



Расчет за товар идет с использованием торговых аккредитивов, в которых указано назначение платежа, поясняет источник «Ъ» на банковском рынке: «Бронируются деньги на счете под поставку определенных товаров и после поставки списываются. Если товар санкционный, деньги не будут бронироваться».



В результате российским компаниям придется пытаться «обманывать» банки: ввозить компоненты, необходимые для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных и другой техники, под «альтернативными» кодами ТН ВЭД, говорит источник «Ъ».



По его словам, не все армянские или гонконгские банки блокируют оплату, «пока это происходит выборочно и непредсказуемо». В Банке России пояснили, что «комплаенс-процедуры конкретных зарубежных банков зависят от их внутренней политики и в разные периоды могут характеризоваться разной степенью жесткости». Hotab Повідомлень: 9222 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1994 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:35 Евросоюз ввел санкции против «теневого флота» России

8 часов назад

Обновлено: 7 часов назад



Serg Alesenko

Западные страны продолжают усиливать давление на «теневой флот», собранный Россией из десятков танкеров, чтобы возить нефть в обход санкций и ценового потолка, установленного странами G7.



В рамках 11-го санкционного пакета за вторжение в Украину Евросоюз решил запретить судам-нарушителям уже введенных ограничительных мер заход во все свои порты, следует из релиза Еврокомиссии, опубликованного в пятницу, 23 июня.



Под удар европейских санкций попадут танкеры, которые осуществляют перевалку российской нефти в море, переливая баррели с судна на судно, чтобы запутать следы и скрыть происхождение сырья.



Такие действия ЕК квалифицирует как мошенничество, направленное на обход санкций, и констатирует, что его масштабы «существенно увеличились» в последнее время.



По данным Reuters, в первые месяцы года до 2 млн тонн российской нефти переливалось с танкера в танкер в океане, чтобы затем отправиться в Азию. Основными «точками» таких операций стали зоны близ греческой Каламаты, северное побережье Африки, а также побережье испанских Канарских островов. Российское дизтопливо, следующее в Африку и Латинскую Америку, переливается у побережья Мальты и вблизи портов Турции: в мае объем такой перевалки составил 400 тысяч тонн.



Отныне судам, вовлеченным в такую практику, будут закрыты «порты и шлюзы» всех европейских стран, предупреждает ЕК. Аналогичные санкции вводятся в отношении танкеров, отключающих транспондеры систем навигации, чтобы скрыться от внимания властей.



По данным Bloomberg, в таком режиме из российских морских портов экспортируется каждый третий баррель, или более 1 млн баррелей в день. Отдельные танкеры и вовсе транслируют ложную информацию о своем местонахождении: так, шесть судов сообщали, что плавали у побережья Японии, тогда как со спутников было установлено, что они находились в российских портах, принимали на борт нефть, а затем везли ее в Китай.



Это является нарушением международных правил, соглашений и стандартов, подчеркивает ЕК в релизе, добавляя, что санкции будут применяться даже в том случае, если у властей есть «веские причины подозревать» вмешательство в работу навигационных систем.



Вопреки санкциям, нефтяному эмбарго ЕС и заявлениям правительства о сокращении добычи, российские нефтяники не только не потеряли экспорт, но даже его нарастили: на неделе, завершившейся 11 июня, из морских портов танкеры вывозили 3,6 млн баррелей в день. В апреле экспорт и вовсе достигал рекордных 4,2 млн баррелей ежедневно, что примерно на треть больше, чем до начала войны.



В конце апреля под прицел западных властей уже попал крупнейший перевозчик российской нефти в Индию — Gatik Ship Management со штаб-квартирой в Мумбае, собравший флот из 48 танкеров суммарной емкостью более 30 млн баррелей. Компания, ставшая владельцем флотилии стоимостью $1,5 млрд, лишилась международной страховки из-за нарушения механизма потолка цен.



По данным Минфина, российская нефть продается существенно дешевле лимита, установленного странами G7, — $53,43 за баррель в мае и $51,5 — в среднем за первые пять месяцев года. Но в реальности ценник для покупателей может быть выше. Например, в индийских портах российские баррели уже стоят дороже — $61,7 за баррель в марте, по данным Argus. Индийская таможенная статистика дает цену еще выше — более $70 за бочку, писали аналитики Goldman Sachs. Hotab Повідомлень: 9222 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1994 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 42434445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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