Додано: Вів 06 чер, 2023 06:32

« Газпром» получил больше триллиона рублей убытка после отключения газа Европе

13 часов назад

Обновлено: 13 часов назад



«Газпром»

Попытка Кремля заморозить Европу, чтобы склонить Запад к уступкам по Украине, дорого обошлась «Газпрому».



По итогам 2022 года позиционирующая себя как «национальное достояние» компания была вынуждена потратить почти половину запасов наличных на счетах, чтобы компенсировать убытки от прекращения поставок европейским клиентам и заплатить повышенные налоги в бюджет.



Встретив войну с «денежной подушкой» размером в 2 трлн рублей, к концу 2022 года «Газпром» имел уже лишь 1,1 трлн рублей в виде денежных средств и их эквивалентов, следует из его отчетности по МСФО.



Хотя выручка «Газпрома» благодаря высоким ценам на газ даже выросла — на 14%, до 11,7 трлн рублей, — все прочие финансовые показатели упали с двузначной скоростью. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, сократилась на 41%; операционная прибыль — на 20%.



Во втором полугодии, когда от российского газа были последовательно отключены почти все европейские страны, «Газпром» и вовсе получил чистый убыток в размере 1,2 трлн рублей, следует из отчета. Его причина — в повышении налогов, указывает аналитик «Финама» Сергей Кауфман: столкнувшись с недобором сырьевой ренты и необходимостью финансировать войну с Украиной, власти обязали «Газпром» выплатить 1,25 трлн рублей дополнительного НПДИ (налога на добычу полезных ископаемых). Но доходов, чтобы профинансировать спасение бюджета, у компании не оказалось.



Получив за год 2,193 трлн рублей денежного потока от операционной деятельности, «Газпром» потратил его практически без остатка на капитальные инвестиции (2,192 трлн рублей). В результате свободный денежный поток компании — то есть разница между поступлениями на счета и оттоком — де-факто обнулился, а с учетом сокращения краткосрочных депозитов и вовсе стал отрицательным — минус 172 млрд рублей.



Перспектив улучшения ситуации для «Газпрома» не просматривается. «В ближайшие годы компания может столкнуться с серьезной угрозой своей финансовой стабильности», — предупреждает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Чистый, то есть не покрытый средствами на счетах долг «Газпрома» во втором полугодии увеличился втрое и приблизился к отметке 4 трлн рублей. А это «критический» уровень, считает Блохин.



Потеряв европейский рынок, куда до войны уходило 80% газового экспорта, «Газпром» остался без альтернатив: Китай, согласно плану эксплуатации газопровода «Сила Сибири», купит в этом году 22 млрд кубометров — в 7 раз меньше, чем до войны импортировал Евросоюз. Попытка договориться о строительстве трубы «Сила Сибири — 2» и увеличении поставок в 6 раз закончилась фиаско: председатель КНР Си Цзиньпин отказался подписывать новый газовый контракт во время визита в Москву, а спустя месяц дал добро на строительство нового газопровода из Туркмении вместо российского.



Президент России Владимир Путин рассчитывает на Турцию, где, по его задумке, будет создан новый «газовый хаб». Но инвестировать в него не желает никто: турецкие власти еще в марте сообщили об отсутствии денег на амбициозный проект, а в июне к ним присоединилась Венгрия — потенциальный получатель газа из хаба.



«У нас нет цели инвестировать в доли какой-либо энергетической инфраструктуры Турции», — завил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто.



По итогам 2022 года «Газпром» потерял половину экспорта газа: его продажи в дальнее зарубежье — 100 млрд кубометров — стали минимальными с последних лет СССР. В этом году, согласно прогнозу комиссии по энергетике Госсовета, экспорт газа схлопнется еще вдвое и составит лишь 50 млрд кубометров. Экспорт в Европу и Турцию при этом уменьшится до 28 млрд кубометров — втрое по сравнению с 2022 годом. А его общий объем может стать самым низким с середины 1970-х годов