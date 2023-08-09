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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:24

Более-менее реальный взгляд - Жизнь взаймы. Как перегрелась российская экономика и чем это грозит https://www.bbc.com/russian/articles/cjj1g8ewlv5o.
Российская экономика вопреки прогнозам избежала быстрого и глубокого кризиса. Сейчас она даже растет — правда, причина в обильных расходах бюджета на войну. И это уже создало проблемы: промышленность работает на пределе своих возможностей, цены растут, а структура экономики становится все проще и примитивнее. Власти фактически живут взаймы: нынешняя стабильность может обернуться кризисом и затем застоем.

«Проблема российской экономики не сегодняшнего дня, а завтрашнего или даже послезавтрашнего — когда все санкции, все ограничения [заработают — Би-би-си], когда запас прочности исчерпается. Тогда-то и будет серьезный провал», — предупреждает экономист Александра Осмолина-Суслина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вийшла статистика росії по дефіциту бюджету.
https://ru.investing.com/analysis/article-200305977
На моменті 2,8 трлн рублів при річному плані 2,9.
Ну і рубль пробив цифру 98.
Оркам перед осінніми "виборами" світять нові ціни на все.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:00

  Denik написав:Вийшла статистика росії по дефіциту бюджету.
https://ru.investing.com/analysis/article-200305977
На моменті 2,8 трлн рублів при річному плані 2,9.
Ну і рубль пробив цифру 98.
Оркам перед осінніми "виборами" світять нові ціни на все.

При курсі 100 наступний місяць(серпень) зведуть з профіцитом(в крайньому випадку в 0).
Ніяких проблем я не бачу.
Ну ціни трошки підростуть - поки це не проблема взагалі.
Ось курс 150 - це вже напевно буде проблема. Але такого точно не допустять до виборів. Я так думаю :D :D
andrijk777
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