Российская экономика вопреки прогнозам избежала быстрого и глубокого кризиса. Сейчас она даже растет — правда, причина в обильных расходах бюджета на войну. И это уже создало проблемы: промышленность работает на пределе своих возможностей, цены растут, а структура экономики становится все проще и примитивнее. Власти фактически живут взаймы: нынешняя стабильность может обернуться кризисом и затем застоем.
«Проблема российской экономики не сегодняшнего дня, а завтрашнего или даже послезавтрашнего — когда все санкции, все ограничения [заработают — Би-би-си], когда запас прочности исчерпается. Тогда-то и будет серьезный провал», — предупреждает экономист Александра Осмолина-Суслина.
При курсі 100 наступний місяць(серпень) зведуть з профіцитом(в крайньому випадку в 0). Ніяких проблем я не бачу. Ну ціни трошки підростуть - поки це не проблема взагалі. Ось курс 150 - це вже напевно буде проблема. Але такого точно не допустять до виборів. Я так думаю
Hotab написав:buratinyo , это не об этом. У них на торгах дефицит именно СКВ. Так всякие индусы и прочие китайцы им дают юани и рупии. Или рубли.
другими словами продал ты что-то в Китай, центробанк больше не обязан выкупать у тебя рупии и юани, ищи покупателя сам. Фактически экспортеров кинули. Ранее я давал ссылку что в центробанке скопилось рупий как гавна. Которые на внутреннем рынке не нужны. А сливать их на форексе не разрешает Индия. Теперь эта проблема перейдёт к экспортёрам.
«Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые. Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки».
4 часа назад — Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила Неповна цитата - очевидна маніпуляція з вашого боку. Почитайте що таке "бюджетне правило".
vitaliiangel написав:другими словами продал ты что-то в Китай, центробанк больше не обязан выкупать у тебя рупии и юани, ищи покупателя сам. Фактически экспортеров кинули. Ранее я давал ссылку что в центробанке скопилось рупий как гавна. Которые на внутреннем рынке не нужны. А сливать их на форексе не разрешает Индия. Теперь эта проблема перейдёт к экспортёрам.
«Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые. Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки».
Звідки ви таку дічь берете? ЦБ ніколи не був "обязан выкупать у тебя рупии и юани".
4 часа назад — Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила Неповна цитата - очевидна маніпуляція з вашого боку. Почитайте що таке "бюджетне правило".
vitaliiangel написав:другими словами продал ты что-то в Китай, центробанк больше не обязан выкупать у тебя рупии и юани, ищи покупателя сам. Фактически экспортеров кинули. Ранее я давал ссылку что в центробанке скопилось рупий как гавна. Которые на внутреннем рынке не нужны. А сливать их на форексе не разрешает Индия. Теперь эта проблема перейдёт к экспортёрам.
«Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые. Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки».
Звідки ви таку дічь берете? ЦБ ніколи не був "обязан выкупать у тебя рупии и юани".
було б набагато зручніше для інших, якби ви відразу коротко прокоментували, що таке бюджетне правило й відповідно що насправді означають ці зміни (якщо розумієте).
а якщо ЦБ не зобов'язаний викупати рупії та юані, то експортери в Раші грають в дуже цікаву гру - а скільки ж реально рублів вони отримають за свою продукцію при торгівлі за недовалюти.