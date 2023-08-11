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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 44454647>
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 15:24

Более-менее реальный взгляд - Жизнь взаймы. Как перегрелась российская экономика и чем это грозит https://www.bbc.com/russian/articles/cjj1g8ewlv5o.
Российская экономика вопреки прогнозам избежала быстрого и глубокого кризиса. Сейчас она даже растет — правда, причина в обильных расходах бюджета на войну. И это уже создало проблемы: промышленность работает на пределе своих возможностей, цены растут, а структура экономики становится все проще и примитивнее. Власти фактически живут взаймы: нынешняя стабильность может обернуться кризисом и затем застоем.

«Проблема российской экономики не сегодняшнего дня, а завтрашнего или даже послезавтрашнего — когда все санкции, все ограничения [заработают — Би-би-си], когда запас прочности исчерпается. Тогда-то и будет серьезный провал», — предупреждает экономист Александра Осмолина-Суслина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вийшла статистика росії по дефіциту бюджету.
https://ru.investing.com/analysis/article-200305977
На моменті 2,8 трлн рублів при річному плані 2,9.
Ну і рубль пробив цифру 98.
Оркам перед осінніми "виборами" світять нові ціни на все.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:00

  Denik написав:Вийшла статистика росії по дефіциту бюджету.
https://ru.investing.com/analysis/article-200305977
На моменті 2,8 трлн рублів при річному плані 2,9.
Ну і рубль пробив цифру 98.
Оркам перед осінніми "виборами" світять нові ціни на все.

При курсі 100 наступний місяць(серпень) зведуть з профіцитом(в крайньому випадку в 0).
Ніяких проблем я не бачу.
Ну ціни трошки підростуть - поки це не проблема взагалі.
Ось курс 150 - це вже напевно буде проблема. Але такого точно не допустять до виборів. Я так думаю :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:15

4 часа назад — Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:58

  vitaliiangel написав:
4 часа назад — Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке

Что это значит? Попытка реанимировать рубль а-ля как в 2022 году попытка природный газ на экспорт только за рубли?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 23:12

buratinyo , это не об этом.
У них на торгах дефицит именно СКВ. Так всякие индусы и прочие китайцы им дают юани и рупии. Или рубли.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 23:22

  Hotab написав:buratinyo , это не об этом.
У них на торгах дефицит именно СКВ. Так всякие индусы и прочие китайцы им дают юани и рупии. Или рубли.

другими словами продал ты что-то в Китай, центробанк больше не обязан выкупать у тебя рупии и юани, ищи покупателя сам. Фактически экспортеров кинули. Ранее я давал ссылку что в центробанке скопилось рупий как гавна. Которые на внутреннем рынке не нужны. А сливать их на форексе не разрешает Индия. Теперь эта проблема перейдёт к экспортёрам.

«Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые. Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки».

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 12:36

  vitaliiangel написав:
4 часа назад — Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила
Неповна цитата - очевидна маніпуляція з вашого боку.
Почитайте що таке "бюджетне правило".
  vitaliiangel написав:другими словами продал ты что-то в Китай, центробанк больше не обязан выкупать у тебя рупии и юани, ищи покупателя сам. Фактически экспортеров кинули. Ранее я давал ссылку что в центробанке скопилось рупий как гавна. Которые на внутреннем рынке не нужны. А сливать их на форексе не разрешает Индия. Теперь эта проблема перейдёт к экспортёрам.

«Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые. Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки».

Звідки ви таку дічь берете? ЦБ ніколи не був "обязан выкупать у тебя рупии и юани".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:52

  andrijk777 написав:
  vitaliiangel написав:
4 часа назад — Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила
Неповна цитата - очевидна маніпуляція з вашого боку.
Почитайте що таке "бюджетне правило".
  vitaliiangel написав:другими словами продал ты что-то в Китай, центробанк больше не обязан выкупать у тебя рупии и юани, ищи покупателя сам. Фактически экспортеров кинули. Ранее я давал ссылку что в центробанке скопилось рупий как гавна. Которые на внутреннем рынке не нужны. А сливать их на форексе не разрешает Индия. Теперь эта проблема перейдёт к экспортёрам.

«Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые. Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки».

Звідки ви таку дічь берете? ЦБ ніколи не був "обязан выкупать у тебя рупии и юани".

було б набагато зручніше для інших, якби ви відразу коротко прокоментували, що таке бюджетне правило й відповідно що насправді означають ці зміни (якщо розумієте).

а якщо ЦБ не зобов'язаний викупати рупії та юані, то експортери в Раші грають в дуже цікаву гру - а скільки ж реально рублів вони отримають за свою продукцію при торгівлі за недовалюти. :)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Курс долара до рубля пробив 99.
Denik
 
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