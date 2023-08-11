Denik нам від цього тільки гірше: москалі латають дефіцит бюджету без суттєвого спустошення заначки.
Щоб народ почав чухатись потрібно хоча б х2 курсу. А щоб зупинити війну - мінімум х10
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:18
Denik нам від цього тільки гірше: москалі латають дефіцит бюджету без суттєвого спустошення заначки.
Щоб народ почав чухатись потрібно хоча б х2 курсу. А щоб зупинити війну - мінімум х10
Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:32
Яскравий приклад неадекватизму....
1 Все що погіршує ситуацію в педерації - покращує наші шанси
2 Як не можна збільшити статки в *10 разів крім випадків кримінальних
Так і не буде якоїсь конкретноїОДНОЇ події - яка розвалить педерацію...
Тому
Вчіться покращувати своє життя на 0,1% але раз в день - і це точно зробить з Вас успішну людину
В той час коли ж будете чекати варіанту *10 - так і залишитесь лохом , який все втратив.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:38
Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:40
budivelnik ,
Я так не вмію. Поточні доходи - це на життя. Яке одне і не хочеться прожити його зажато. А все що маю, це зароблене якраз по принципу «раз - і в дамки» . Поїхав у відрядження і привіз грошей на квартиру. Ще раз поїхав - є котлета на майбутнє. Ще поїхав приростив котлету. Бо коли довго і кропітко на щось збираєш, вже і бажання перегорає. Зʼявляється нове бажання, за яким страждати. І виходить все життя якесь очікування здійснення мрії. ))
Але я знаю, що ваш принцип більш універсальний , робочий і доволі розповсюджений.
Щодо рашистів. Дивно, що вони не хочуть витрачати резерви, не даючи рублю девальвувати, аби не розганяти інфляцію. У них же начебто повно грошей , щоб тримати курс. Чому не тримають? Чи не повно?
Що там вже муха вночі «ісполняв», що в інсектарії вже сидить..
Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1,01^365 = 37,78
Ніхто не говорив, що перемога - це швидко. Головне - мати хоч невеликий результат щодня.
Навіть таке зростання курсу може призвести або до відтоку депозитів із банків, або піднімуть ставку - тоді розвалиться іпотека.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так в тому то й діло, що плавна девальвації покращує ситуацію. Народ терпить, не протестує, дефіцит бюджету латається.
Для нас значно краще було коли вони на початку року тримали курс по 80 і щомісяця витрачали значну суму резервів. Я сподівався, що так буде до виборів, але вони почали примати міри значно раніше.
Поки в резервах є валюта - економічно їх не перемогти.
Це все неважливо. Скільки треба - стільки рубля надрукують, зарплати ментам проіндексують...
Єдине що може зупинити війну - вичерпання валютних резервів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 11 сер, 2023 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:00
путін не допустить обнулення резервів - він на все життя запам'ятав дефолт 1998 року і його наслідки. Курс буде 200, але резерви будуть тримати.
Але резерви це фігня. Головне експорт(нафти). Поки йде експорт нафти і нафтопродуктів по нормальних цінах краху економіки РФ не буде.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:08
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Залишилось вияснити в цифрах що таке плавно....
Так як в світі - 1-2% в рік інфляції на протязі десятка років - при рості економіки 3% в рік ?
Чи
36 фублів/долар - квітень 2014
99 фублів/ долар - серпень 2023
Цифра 3 - присутня...тільки в фубля 3 рази за 9 років - це плавно/повільно?
Інфляція ерефії разів в 10 більше ніж в США/Європі
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