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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:42

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  budivelnik написав:50% в місяць - це вже гіперінфляція
так все, що не гіпер - це плавна девальвація, яка не вийшла з-під контролю, тому все йде по плану (с)
Це як на фронті: все що не жест доброї волі з Херсону, Харківщини - це плавна оборона від контрнаступу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 15:40

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:50% в місяць - це вже гіперінфляція
так все, що не гіпер - це плавна девальвація, яка не вийшла з-під контролю, тому все йде по плану (с)
Це як на фронті: все що не жест доброї волі з Херсону, Харківщини - це плавна оборона від контрнаступу.
Вам так складно відкрити вікіпедію
За величиною темпів розрізняють такі типи інфляції :
-повзуча інфляція — яка проявляється в тривалому поступовому зростанні цін (не більше 10 % на рік);
-галопуюча інфляція — зростання цін темпами в межах 10-50 % в річному вимірі;
-гіперінфляція — з дуже високими темпами зростання цін (сотні, тисячі та ін. відсотків зростання цін в річному вимірі).
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 16:03

budivelnik https://www.bu.edu/econ/files/2011/01/Cagan1.pdf
Cagan defined a hyperinflationary episode as starting in the month that the monthly inflation rate exceeds 50%, and as ending when the monthly inflation rate drops below 50% and stays that way for at least a year

Але не буде такого, що при 49% народ мовчить, а при 51% вже вийшли протестувати. Головне в тому, щоб в они втратили контроль над курсом і витрачали мільярди щомісяця на його підтримку, як ми.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 16:32

Про що ви сперечаєтесь?
Рівень інфляції за 6 місяців 2023 року а РФ - 2,76%.
Які нафіг 50%??
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 16:35

andrijk777 При девальвації в 25% інфляція в 3% це казки для москалів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 16:41

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 При девальвації в 25% інфляція в 3% це казки для москалів.

Чому "для москалів"? Я вірю що інфляція в РФ за 6 місяців менша 5%. Якщо ви не вірите, то напевно це ваші проблеми.
*аналогічно між-іншим і в Україні інфляція 4%. 99,9% населення цьому не вірить, ну це їх проблеми.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:08

andrijk777 https://tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi
Все залежить від методу підрахунку. 11.3% річних, які сповільнюються ще +/- відповідає реальності. Як і відкладена інфляція, яка тільки починає розганятись в москалів і по справжньому вжарить під Новий Рік.
Дюрі-бачі
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