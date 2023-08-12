budivelnik написав:50% в місяць - це вже гіперінфляція
так все, що не гіпер - це плавна девальвація, яка не вийшла з-під контролю, тому все йде по плану (с) Це як на фронті: все що не жест доброї волі з Херсону, Харківщини - це плавна оборона від контрнаступу.
budivelnik написав:50% в місяць - це вже гіперінфляція
так все, що не гіпер - це плавна девальвація, яка не вийшла з-під контролю, тому все йде по плану (с) Це як на фронті: все що не жест доброї волі з Херсону, Харківщини - це плавна оборона від контрнаступу.
Вам так складно відкрити вікіпедію
За величиною темпів розрізняють такі типи інфляції : -повзуча інфляція — яка проявляється в тривалому поступовому зростанні цін (не більше 10 % на рік); -галопуюча інфляція — зростання цін темпами в межах 10-50 % в річному вимірі; -гіперінфляція — з дуже високими темпами зростання цін (сотні, тисячі та ін. відсотків зростання цін в річному вимірі).
Cagan defined a hyperinflationary episode as starting in the month that the monthly inflation rate exceeds 50%, and as ending when the monthly inflation rate drops below 50% and stays that way for at least a year
Але не буде такого, що при 49% народ мовчить, а при 51% вже вийшли протестувати. Головне в тому, щоб в они втратили контроль над курсом і витрачали мільярди щомісяця на його підтримку, як ми.
Дюрі-бачі написав:andrijk777 При девальвації в 25% інфляція в 3% це казки для москалів.
Чому "для москалів"? Я вірю що інфляція в РФ за 6 місяців менша 5%. Якщо ви не вірите, то напевно це ваші проблеми. *аналогічно між-іншим і в Україні інфляція 4%. 99,9% населення цьому не вірить, ну це їх проблеми.
andrijk777https://tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi Все залежить від методу підрахунку. 11.3% річних, які сповільнюються ще +/- відповідає реальності. Як і відкладена інфляція, яка тільки починає розганятись в москалів і по справжньому вжарить під Новий Рік.