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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 46474849>
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:42

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  budivelnik написав:50% в місяць - це вже гіперінфляція
так все, що не гіпер - це плавна девальвація, яка не вийшла з-під контролю, тому все йде по плану (с)
Це як на фронті: все що не жест доброї волі з Херсону, Харківщини - це плавна оборона від контрнаступу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 15:40

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:50% в місяць - це вже гіперінфляція
так все, що не гіпер - це плавна девальвація, яка не вийшла з-під контролю, тому все йде по плану (с)
Це як на фронті: все що не жест доброї волі з Херсону, Харківщини - це плавна оборона від контрнаступу.
Вам так складно відкрити вікіпедію
За величиною темпів розрізняють такі типи інфляції :
-повзуча інфляція — яка проявляється в тривалому поступовому зростанні цін (не більше 10 % на рік);
-галопуюча інфляція — зростання цін темпами в межах 10-50 % в річному вимірі;
-гіперінфляція — з дуже високими темпами зростання цін (сотні, тисячі та ін. відсотків зростання цін в річному вимірі).
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 16:03

budivelnik https://www.bu.edu/econ/files/2011/01/Cagan1.pdf
Cagan defined a hyperinflationary episode as starting in the month that the monthly inflation rate exceeds 50%, and as ending when the monthly inflation rate drops below 50% and stays that way for at least a year

Але не буде такого, що при 49% народ мовчить, а при 51% вже вийшли протестувати. Головне в тому, щоб в они втратили контроль над курсом і витрачали мільярди щомісяця на його підтримку, як ми.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 16:32

Про що ви сперечаєтесь?
Рівень інфляції за 6 місяців 2023 року а РФ - 2,76%.
Які нафіг 50%??
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 16:35

andrijk777 При девальвації в 25% інфляція в 3% це казки для москалів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 16:41

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 При девальвації в 25% інфляція в 3% це казки для москалів.

Чому "для москалів"? Я вірю що інфляція в РФ за 6 місяців менша 5%. Якщо ви не вірите, то напевно це ваші проблеми.
*аналогічно між-іншим і в Україні інфляція 4%. 99,9% населення цьому не вірить, ну це їх проблеми.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:08

andrijk777 https://tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi
Все залежить від методу підрахунку. 11.3% річних, які сповільнюються ще +/- відповідає реальності. Як і відкладена інфляція, яка тільки починає розганятись в москалів і по справжньому вжарить під Новий Рік.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:12

  andrijk777 написав:Про що ви сперечаєтесь?
Рівень інфляції за 6 місяців 2023 року а РФ - 2,76%.
Які нафіг 50%??
Москалям вірити - себе надурити
Ось їх ресурс де розписана помісячна інфляція
https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation-tables
А ось розрахунок курсу долара , згідно з статистикою інфляції
рік__інфляція____курс( на 2013 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)
2013 ____ _____ _ 33,00
2014 ____ 11,36 _ 36,75
2015 ____ 12,91 _ 41,49
2016 ____ 5,38 _ 43,73
2017 ____ 2,52 _ 44,83
2018 ____ 4,27 _ 46,74
2019 ____ 3,05 _ 48,17
2020 ____ 4,91 _ 50,53
2021 ____ 8,39 _ 54,77
2022 ____ 11,92 _ 61,30
2023 ____ 2,76 _ 62,99

Сьогодні курс 99 - в 1,5 раза вище розрахункового і це при тому що вони декларують
ЗВР+ФНБ=589+146=735 млрд
В той час коли в 2014 в них
ЗВР+ФНБ+РФ=400+89+100=589 млрд

Хтось мені пояснить?
Запаси виросли в 735/589=1,25 рази ( +25%)
А фубля на сьогодні програла 57% від розрахункового значення.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:26

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  budivelnik написав:ЗВР+ФНБ=589+146=735 млрд

ФНБ рахується як частина ЗВР, тому їх не треба плюсувати
  budivelnik написав:А фубля на сьогодні програла 57% від розрахункового значення.
Друкують дерев'яні для виплат солдатам, заводам, ... До війни теж платили компенсації за карантин...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:40

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:ЗВР+ФНБ=589+146=735 млрд

ФНБ рахується як частина ЗВР, тому їх не треба плюсувати
В 2018 60% ФНБ зараховувалось в ЗВР
Після обєднання з резервним фондом ця частка швидше за все зменшилась...
При цьому
А яка нам різниця конкретно скільки?
Ми все одно судимо по дія шулера який махлює вже розмішуючи колоду...

Я наприклад вважаю що в ЗВР педерації дай Бог щоб ще було 200 млрд доступних...а ФНБ вже взагалі просраний.
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А фубля на сьогодні програла 57% від розрахункового значення.
Друкують дерев'яні для виплат солдатам, заводам, ... До війни теж платили компенсації за карантин...
Так мясо пішло щоб кредити погасити...Тому друкують так само як і в США під час ковіду з голубого вертольота Бен гроші сіяв - щоб банки не впали...
Але все має свою межу...
budivelnik
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  #<1 ... 46474849>
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