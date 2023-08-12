так все, що не гіпер - це плавна девальвація, яка не вийшла з-під контролю, тому все йде по плану (с)
Це як на фронті: все що не жест доброї волі з Херсону, Харківщини - це плавна оборона від контрнаступу.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 12 сер, 2023 09:42
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Суб 12 сер, 2023 15:40
Вам так складно відкрити вікіпедію
Додано: Суб 12 сер, 2023 16:03
budivelnik
Але не буде такого, що при 49% народ мовчить, а при 51% вже вийшли протестувати. Головне в тому, щоб в они втратили контроль над курсом і витрачали мільярди щомісяця на його підтримку, як ми.
Додано: Суб 12 сер, 2023 16:32
Про що ви сперечаєтесь?
Рівень інфляції за 6 місяців 2023 року а РФ - 2,76%.
Які нафіг 50%??
Додано: Суб 12 сер, 2023 16:35
andrijk777 При девальвації в 25% інфляція в 3% це казки для москалів.
Додано: Суб 12 сер, 2023 16:41
Чому "для москалів"? Я вірю що інфляція в РФ за 6 місяців менша 5%. Якщо ви не вірите, то напевно це ваші проблеми.
*аналогічно між-іншим і в Україні інфляція 4%. 99,9% населення цьому не вірить, ну це їх проблеми.
Додано: Суб 12 сер, 2023 17:08
andrijk777
Все залежить від методу підрахунку. 11.3% річних, які сповільнюються ще +/- відповідає реальності. Як і відкладена інфляція, яка тільки починає розганятись в москалів і по справжньому вжарить під Новий Рік.
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:12
Москалям вірити - себе надурити
Ось їх ресурс де розписана помісячна інфляція
А ось розрахунок курсу долара , згідно з статистикою інфляції
рік__інфляція____курс( на 2013 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)
2013 ____ _____ _ 33,00
2014 ____ 11,36 _ 36,75
2015 ____ 12,91 _ 41,49
2016 ____ 5,38 _ 43,73
2017 ____ 2,52 _ 44,83
2018 ____ 4,27 _ 46,74
2019 ____ 3,05 _ 48,17
2020 ____ 4,91 _ 50,53
2021 ____ 8,39 _ 54,77
2022 ____ 11,92 _ 61,30
2023 ____ 2,76 _ 62,99
Сьогодні курс 99 - в 1,5 раза вище розрахункового і це при тому що вони декларують
ЗВР+ФНБ=589+146=735 млрд
В той час коли в 2014 в них
ЗВР+ФНБ+РФ=400+89+100=589 млрд
Хтось мені пояснить?
Запаси виросли в 735/589=1,25 рази ( +25%)
А фубля на сьогодні програла 57% від розрахункового значення.
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:26
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:40
В 2018 60% ФНБ зараховувалось в ЗВР
Після обєднання з резервним фондом ця частка швидше за все зменшилась...
При цьому
А яка нам різниця конкретно скільки?
Ми все одно судимо по дія шулера який махлює вже розмішуючи колоду...
Я наприклад вважаю що в ЗВР педерації дай Бог щоб ще було 200 млрд доступних...а ФНБ вже взагалі просраний.
Так мясо пішло щоб кредити погасити...Тому друкують так само як і в США під час ковіду з голубого вертольота Бен гроші сіяв - щоб банки не впали...
Але все має свою межу...
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