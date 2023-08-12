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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:17

  budivelnik написав:А ось розрахунок курсу долара , згідно з статистикою інфляції
рік__інфляція____курс( на 2013 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)
2013 ____ _____ _ 33,00
2014 ____ 11,36 _ 36,75
2015 ____ 12,91 _ 41,49
2016 ____ 5,38 _ 43,73
2017 ____ 2,52 _ 44,83
2018 ____ 4,27 _ 46,74
2019 ____ 3,05 _ 48,17
2020 ____ 4,91 _ 50,53
2021 ____ 8,39 _ 54,77
2022 ____ 11,92 _ 61,30
2023 ____ 2,76 _ 62,99

Ці розрахунки не вірні. Як мінімум не враховано інфляцію долара(інфляцію долара потрібно віднімати від інфляції країни.) + ще деякі нюанси.
Ось вірні дані(на кінець року):
1995 4,23 ₽ 4,64 ₽
1996 5,04 ₽ 5,56 ₽
1997 5,56 ₽ 5,96 ₽
1998 10,16 ₽ 20,65 ₽
1999 13,65 ₽ 27,00 ₽
2000 16,03 ₽ 28,16 ₽
2001 18,95 ₽ 30,14 ₽
2002 21,54 ₽ 31,78 ₽
2003 23,95 ₽ 29,45 ₽
2004 26,21 ₽ 27,75 ₽
2005 28,44 ₽ 28,78 ₽
2006 30,59 ₽ 26,33 ₽
2007 33,26 ₽ 24,55 ₽
2008 38,06 ₽ 29,38 ₽
2009 40,79 ₽ 30,24 ₽
2010 44,23 ₽ 30,48 ₽
2011 46,13 ₽ 32,20 ₽
2012 48,91 ₽ 30,37 ₽
2013 51,91 ₽ 32,73 ₽
2014 58,04 ₽ 56,26 ₽
2015 65,80 ₽ 72,88 ₽
2016 68,76 ₽ 60,66 ₽
2017 69,90 ₽ 57,60 ₽
2018 72,40 ₽ 69,47 ₽
2019 73,85 ₽ 61,91 ₽
2020 77,37 ₽ 73,88 ₽
2021 79,28 ₽ 74,29 ₽
2022 84,29 ₽ 70,34 ₽
2023(прогноз) 91,07 ₽ 100,00 ₽
1 колонка - паритетний курс(на основі інфляції), 2 колонка - реальний курс ЦБ РФ.
andrijk777
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