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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 12 сер, 2023 21:17
budivelnik написав:
А ось розрахунок курсу долара , згідно з статистикою інфляції
рік__інфляція____курс( на 2013 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)
2013 ____ _____ _ 33,00
2014 ____ 11,36 _ 36,75
2015 ____ 12,91 _ 41,49
2016 ____ 5,38 _ 43,73
2017 ____ 2,52 _ 44,83
2018 ____ 4,27 _ 46,74
2019 ____ 3,05 _ 48,17
2020 ____ 4,91 _ 50,53
2021 ____ 8,39 _ 54,77
2022 ____ 11,92 _ 61,30
2023 ____ 2,76 _ 62,99
Ці розрахунки не вірні. Як мінімум не враховано інфляцію долара(інфляцію долара потрібно віднімати від інфляції країни.) + ще деякі нюанси.
Ось вірні дані(на кінець року):
1995 4,23 ₽ 4,64 ₽
1996 5,04 ₽ 5,56 ₽
1997 5,56 ₽ 5,96 ₽
1998 10,16 ₽ 20,65 ₽
1999 13,65 ₽ 27,00 ₽
2000 16,03 ₽ 28,16 ₽
2001 18,95 ₽ 30,14 ₽
2002 21,54 ₽ 31,78 ₽
2003 23,95 ₽ 29,45 ₽
2004 26,21 ₽ 27,75 ₽
2005 28,44 ₽ 28,78 ₽
2006 30,59 ₽ 26,33 ₽
2007 33,26 ₽ 24,55 ₽
2008 38,06 ₽ 29,38 ₽
2009 40,79 ₽ 30,24 ₽
2010 44,23 ₽ 30,48 ₽
2011 46,13 ₽ 32,20 ₽
2012 48,91 ₽ 30,37 ₽
2013 51,91 ₽ 32,73 ₽
2014 58,04 ₽ 56,26 ₽
2015 65,80 ₽ 72,88 ₽
2016 68,76 ₽ 60,66 ₽
2017 69,90 ₽ 57,60 ₽
2018 72,40 ₽ 69,47 ₽
2019 73,85 ₽ 61,91 ₽
2020 77,37 ₽ 73,88 ₽
2021 79,28 ₽ 74,29 ₽
2022 84,29 ₽ 70,34 ₽
2023(прогноз) 91,07 ₽ 100,00 ₽
1 колонка - паритетний курс(на основі інфляції), 2 колонка - реальний курс ЦБ РФ.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 11:16
andrijk777 написав:
інфляцію долара потрібно віднімати від інфляції країни.
Ага, масло-маслянисте
Так у внутрішній інфляції через імпорт вже закладена інфляція долара..
Тому щоб віднімати треба спочатку відняти з цін товарів...
І нафіга такі труднощі?
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budivelnik
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:20
budivelnik написав: andrijk777 написав:
інфляцію долара потрібно віднімати від інфляції країни.
Ага, масло-маслянисте
Так у внутрішній інфляції через імпорт вже закладена інфляція долара..
Тому щоб віднімати треба спочатку відняти з цін товарів...
І нафіга такі труднощі?
Поясню тобі на пальцях, раз з першого разу не зрозумів.
Припустимо інфляція в РФ 7% і інфляція долара також 7%. Значить курс рубля мінятись не повинен(тому що ці валюти однаково знецінились).
Якщо ж інфляція в РФ 7% і інфляція долара 0%. Значить рубль повинен девальвувати на 7% відносно долара.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:23
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
інфляцію долара потрібно віднімати від інфляції країни.
Ага, масло-маслянисте
Так у внутрішній інфляції через імпорт вже закладена інфляція долара..
Тому щоб віднімати треба спочатку відняти з цін товарів...
І нафіга такі труднощі?
Поясню тобі на пальцях, раз з першого разу не зрозумів.
Припустимо інфляція в РФ 7% і інфляція долара також 7%. Значить курс рубля мінятись не повинен(тому що ці валюти однаково знецінились).
Якщо ж інфляція в РФ 7% і інфляція долара 0%. Значить рубль повинен девальвувати на 7% відносно долара.
В реальності це не дуже працює, особливо на коротко- і середньостроковому періоді.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:24
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:andrijk777
При девальвації в 25% інфляція в 3% це казки для москалів.
Чому "для москалів"? Я вірю
що інфляція в РФ за 6 місяців менша 5%. Якщо ви не вірите, то напевно це ваші проблеми.
*аналогічно між-іншим і в Україні інфляція 4%. 99,9% населення цьому не вірить, ну це їх проблеми.
цікава манера спілкуватися. в що ви там собі вірите, то це як, ви кажете, ваші проблеми. як вам вже пояснили, все сильно залежить від методики розрахунку і мети. можна все підігнати під будь-які числа, хоч однозначні, хоч тризначні.
а взагалі, ви напевно трохи помилилися форумом і сайтом, тут не розглядають питання віри.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:30
Faceless написав:
В реальності це не дуже працює, особливо на коротко- і середньостроковому періоді.
Саме тому у мене період 28 років.
Все працює.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:33
budivelnik
З Днем будівельника!
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Додано: Нед 13 сер, 2023 15:45
andrijk777 написав:
Поясню тобі на пальцях, раз з першого разу не зрозумів.
Припустимо інфляція в РФ 7% і інфляція долара також 7%. Значить курс рубля мінятись не повинен
Ти свої пальці можеш ...
1 Будь-яка інфляція долара вже враховується у вартості товарів завжди і всюди.
Наприклад
Є нафта, її ціна 100 доларів, відбулась інфляція долара ціна нафти стала 105 доларів
Але ж ти цю нафту купував/продавав не для того щоб на неї дивитись..а для того щоб випускати товари.
І якщо в тебе в товарі було 10% ціни займає нафта - то яка тобі різниця як змінився курс долара? Якщо ти все одно ВАРТІСТЬ купленої нафти перенесеш в ціну товару.
2 Різниця курсів це і є наближено різниця інфляцій...
Тому
Якщо курс фубля був 33 а став 99 - то інфляція в педерації на 300% більша більша ніж інфляція в США за такий самий період
Тобто
Якщо в США було 100% за 30 років
То в педерації - 400% за цих самих 30 років
Це хоч зрозуміло?
ПС
На майбутне - перш ніж пальцями розмахувати- переконайся що ти не сунеш голову в мясорубку.
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budivelnik
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Додано: Нед 13 сер, 2023 16:10
Істинна десь по середині, бо в місцевій інфляції частина імаортується з доларової, а частина - чисто місцева, зокрема зарплата, податки, логістика. Якщо для техніки імпорт 100% то для палива чи їжі значно менше
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