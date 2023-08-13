Додано: Нед 13 сер, 2023 15:45

andrijk777 написав: Поясню тобі на пальцях, раз з першого разу не зрозумів.

Припустимо інфляція в РФ 7% і інфляція долара також 7%. Значить курс рубля мінятись не повинен Поясню тобі на пальцях, раз з першого разу не зрозумів.Припустимо інфляція в РФ 7% і інфляція долара також 7%. Значить курс рубля мінятись не повинен

Ти свої пальці можеш ...1 Будь-яка інфляція долара вже враховується у вартості товарів завжди і всюди.НаприкладЄ нафта, її ціна 100 доларів, відбулась інфляція долара ціна нафти стала 105 доларівАле ж ти цю нафту купував/продавав не для того щоб на неї дивитись..а для того щоб випускати товари.І якщо в тебе в товарі було 10% ціни займає нафта - то яка тобі різниця як змінився курс долара? Якщо ти все одно ВАРТІСТЬ купленої нафти перенесеш в ціну товару.2 Різниця курсів це і є наближено різниця інфляцій...ТомуЯкщо курс фубля був 33 а став 99 - то інфляція в педерації на 300% більша більша ніж інфляція в США за такий самий періодТобтоЯкщо в США було 100% за 30 роківТо в педерації - 400% за цих самих 30 роківЦе хоч зрозуміло?ПСНа майбутне - перш ніж пальцями розмахувати- переконайся що ти не сунеш голову в мясорубку.