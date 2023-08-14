Додано: Нед 13 сер, 2023 21:30

andrijk777 написав: Ось "твоя табличка" починаючи з 1996 року: Ось "твоя табличка" починаючи з 1996 року:

budivelnik написав: А ось розрахунок курсу долара , згідно з статистикою інфляції

рік__інфляція____курс( на 2013 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)

2013 ____ _____ _ 33,00

2014 ____ 11,36 _ 36,75

2015 ____ 12,91 _ 41,49

2016 ____ 5,38 _ 43,73

2017 ____ 2,52 _ 44,83

2018 ____ 4,27 _ 46,74

2019 ____ 3,05 _ 48,17

2020 ____ 4,91 _ 50,53

2021 ____ 8,39 _ 54,77

2022 ____ 11,92 _ 61,30

2023 ____ 2,76 _ 62,99 А ось розрахунок курсу долара , згідно з статистикою інфляціїрік__інфляція____курс( на 2013 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)2013 ____ _____ _ 33,002014 ____ 11,36 _ 36,752015 ____ 12,91 _ 41,492016 ____ 5,38 _ 43,732017 ____ 2,52 _ 44,832018 ____ 4,27 _ 46,742019 ____ 3,05 _ 48,172020 ____ 4,91 _ 50,532021 ____ 8,39 _ 54,772022 ____ 11,92 _ 61,302023 ____ 2,76 _ 62,99

моя табличка - осьА те що ти приписуєш мені свою табличку - говорить просто що ти неадекват , який спочатку приписує комусь свої помилкиа потім за це опонента критикує.Тому , перш ніж маніпулювати - постарайся хоча б зробити так щоб ці маніпуляції були невидимі.А то дурнем виглядаєш...ПСКожен може мати свою думку/алгоритм/табличку..Вони можуть бути правильними чи не правильними, але як тільки хтось пробує маніпульнути( свідомо приписати опоненту того що він не робив) - це відразу показує його примітивізм і сволочизм.ППСПерших два стовпчика з 2014 року що в тебе що в мене - однаковіАле третій я вирахував яккурс попереднього року+інфляція=курс...Весь мій третій стовпчик відповідає цьому алгоритмуА от як в тебе вийшли інші цифри - мені просто цікавоЧи ти копіпастер? вставив щось не розуміючи звідки воно береться?