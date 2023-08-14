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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 13 сер, 2023 20:30
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Поясню тобі на пальцях, раз з першого разу не зрозумів.
2 Різниця курсів це і є наближено різниця інфляцій...
Тим самим ти прямо підтвердив мої слова і заперечив свої:
budivelnik написав:
Ага, масло-маслянисте
Так у внутрішній інфляції через імпорт вже закладена інфляція долара..
Тому щоб віднімати треба спочатку відняти з цін товарів...
І нафіга такі труднощі?
Бачиш, якщо тобі пояснити на пальцях то ти все прекрасно розумієш.
Це радує.
Дурень думкою багатіє...
Спочатку заперечує приведенні мною данні на підставі дурної заявки що потрібно відмінусовувати ще й інфляцію долара
Потім заявляє що все мені пояснив бо в моїй таблиці вже врахована інфляція долара
Труси-хрестик?
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:41
budivelnik написав:
Спочатку заперечує приведенні мною данні на підставі дурної заявки
що потрібно відмінусовувати ще й інфляцію долара
Потім заявляє що все мені пояснив бо в моїй таблиці вже врахована інфляція долара
Труси-хрестик?
Ні, це не дурна а правдива заява. З точки зору економіки, звичайно.
Тому твоя табличка зовсім не правильна.
Труси-хрестик?
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andrijk777
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:49
andrijk777 написав:
Тому твоя табличка зовсім не правильна.
В чому?
Інфляція , якщо спрощено це перевищення росту грошової маси над ростом товарної+послуги.
Курс- знову ж якщо спрощено - показує наскільки інфляція в одній державі випереджує інфляцію в іншій.
А тепер правило порівнянь
Порівнювати можна тільки порівняльні величини
Я порівнював курс+офіційний показник інфляції в рф, і створив табличку , який повинен бути курс на проміжку 9 років війни.
Виявилось педераційники щось змахлювали
Чомусь розрахунковий в 1,5 рази менший від реального.
Моє пояснення наступне
Надрукували більше грошей для проведення війни, але ці гроші не забезпечені товарною масою яку використовує населення - от курс і скочив.
Це і є причина цього 1,5 кратного стрибка...
А от який вплив інфляції долара на 5-11% офіційної інфляції рубля від статистики педерації - мені якось пофігу.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 21:16
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Тому твоя табличка зовсім не правильна.
В чому?
У всьому.
В мене усі дані вже є. Ось "твоя табличка" починаючи з 1996 року:
1996 21,85% 4,64 ₽ (на 1996 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)
1997 10,99% 5,65 ₽
1998 84,47% 6,28 ₽
1999 36,59% 11,58 ₽
2000 20,13% 15,81 ₽
2001 18,82% 18,99 ₽
2002 15,06% 22,57 ₽
2003 11,99% 25,97 ₽
2004 11,74% 29,08 ₽
2005 10,91% 32,50 ₽
2006 9,00% 36,04 ₽
2007 11,87% 39,28 ₽
2008 13,28% 43,95 ₽
2009 8,80% 49,78 ₽
2010 8,78% 54,16 ₽
2011 6,10% 58,92 ₽
2012 6,58% 62,51 ₽
2013 6,45% 66,63 ₽
2014 11,36% 70,93 ₽
2015 12,91% 78,98 ₽
2016 5,38% 89,18 ₽
2017 2,52% 93,98 ₽
2018 4,27% 96,35 ₽
2019 3,05% 100,46 ₽
2020 4,91% 103,52 ₽
2021 8,39% 108,61 ₽
2022 11,90% 117,72 ₽
2023 --------- 131,73 ₽
Як бачиш виходить курс вже на початок 2023
мав би бути 131,73. А не 62,99, як у тебе.
*ще додам що РФ(як і Україні і Білорусь) брешуть з рівнем інфляції, хоч і небагато. Тому цифри інфляції насправді ще більші і буде не 131,73 а ще більше.
Наприклад, якщо брешуть всього на 1% в рік, то курс вийде 167,26 на 2023рік.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 21:30
andrijk777 написав:
Ось "твоя табличка" починаючи з 1996 року:
моя табличка - ось
budivelnik написав:
А ось розрахунок курсу долара , згідно з статистикою інфляції
рік__інфляція____курс( на 2013 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)
2013 ____ _____ _ 33,00
2014 ____ 11,36 _ 36,75
2015 ____ 12,91 _ 41,49
2016 ____ 5,38 _ 43,73
2017 ____ 2,52 _ 44,83
2018 ____ 4,27 _ 46,74
2019 ____ 3,05 _ 48,17
2020 ____ 4,91 _ 50,53
2021 ____ 8,39 _ 54,77
2022 ____ 11,92 _ 61,30
2023 ____ 2,76 _ 62,99
А те що ти приписуєш мені свою табличку - говорить просто що ти неадекват , який спочатку приписує комусь свої помилки
а потім за це опонента критикує.
Тому , перш ніж маніпулювати - постарайся хоча б зробити так щоб ці маніпуляції були невидимі.
А то дурнем виглядаєш...
ПС
Кожен може мати свою думку/алгоритм/табличку..
Вони можуть бути правильними чи не правильними, але як тільки хтось пробує маніпульнути( свідомо приписати опоненту того що він не робив) - це відразу показує його примітивізм і сволочизм.
ППС
Перших два стовпчика з 2014 року що в тебе що в мене - однакові
Але третій я вирахував як
курс попереднього року+інфляція=курс...
Весь мій третій стовпчик відповідає цьому алгоритму
А от як в тебе вийшли інші цифри - мені просто цікаво
Чи ти копіпастер? вставив щось не розуміючи звідки воно береться?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 01:13
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Ось "твоя табличка" починаючи з 1996 року:
моя табличка - ось
budivelnik написав:
А ось розрахунок курсу долара , згідно з статистикою інфляції
рік__інфляція____курс( на 2013 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)
2013 ____ _____ _ 33,00
2014 ____ 11,36 _ 36,75
2015 ____ 12,91 _ 41,49
2016 ____ 5,38 _ 43,73
2017 ____ 2,52 _ 44,83
2018 ____ 4,27 _ 46,74
2019 ____ 3,05 _ 48,17
2020 ____ 4,91 _ 50,53
2021 ____ 8,39 _ 54,77
2022 ____ 11,92 _ 61,30
2023 ____ 2,76 _ 62,99
А те що ти приписуєш мені свою табличку - говорить просто що ти неадекват , який спочатку приписує комусь свої помилки
а потім за це опонента критикує.
Тому , перш ніж маніпулювати - постарайся хоча б зробити так щоб ці маніпуляції були невидимі.
А то дурнем виглядаєш...
ПС
Кожен може мати свою думку/алгоритм/табличку..
Вони можуть бути правильними чи не правильними, але як тільки хтось пробує маніпульнути( свідомо приписати опоненту того що він не робив) - це відразу показує його примітивізм і сволочизм.
ППС
Перших два стовпчика з 2014 року що в тебе що в мене - однакові
Але третій я вирахував як
курс попереднього року+інфляція=курс...
Весь мій третій стовпчик відповідає цьому алгоритму
А от як в тебе вийшли інші цифри - мені просто цікаво
Чи ти копіпастер? вставив щось не розуміючи звідки воно береться?
Ти точно неадекватний.Почни "свою табличку" з 1996 року а не з 2013.
Ти б ще з 2022 року почав рахувати і щось там мені розказувати.
ПС
Це не твоя/моя думка, це статистика.
ППС
Не треба мені розжовувати що ти рахував, я з першого разу все зрозумів.
А ти схоже взагалі не вдупляєш що я пишу. Очевидно в статистиці ти баран бараном.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 09:18
andrijk777 написав:
Почни "свою табличку" з 1996 року а не з 2013.
1 Не вчи мене що робити і я промовчу куди тобі йти
2 Тільки дурень буде починати з 1996 року
В мене є офіційні данні 2013...тобто всі помилки які ти отримав в своєму копіпасті з 1996 по 2013 - в мене обнулені реаліями.
Тому спочатку навчись розуміти що копіпастиш
Потім навчись відсікати ВЖЕ ВИДНІ помилки
а тільки потім пробуй комусь своє доводити.
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