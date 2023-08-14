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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 20:30

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Поясню тобі на пальцях, раз з першого разу не зрозумів.

2 Різниця курсів це і є наближено різниця інфляцій...

Тим самим ти прямо підтвердив мої слова і заперечив свої:
  budivelnik написав:Ага, масло-маслянисте
Так у внутрішній інфляції через імпорт вже закладена інфляція долара..
Тому щоб віднімати треба спочатку відняти з цін товарів...
І нафіга такі труднощі?


Бачиш, якщо тобі пояснити на пальцях то ти все прекрасно розумієш. :D Це радує.
Дурень думкою багатіє...
Спочатку заперечує приведенні мною данні на підставі дурної заявки що потрібно відмінусовувати ще й інфляцію долара
Потім заявляє що все мені пояснив бо в моїй таблиці вже врахована інфляція долара

Труси-хрестик?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 20:41

  budivelnik написав:Спочатку заперечує приведенні мною данні на підставі дурної заявки що потрібно відмінусовувати ще й інфляцію долара
Потім заявляє що все мені пояснив бо в моїй таблиці вже врахована інфляція долара

Труси-хрестик?

Ні, це не дурна а правдива заява. З точки зору економіки, звичайно.
Тому твоя табличка зовсім не правильна.

Труси-хрестик?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 20:49

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Тому твоя табличка зовсім не правильна.
В чому?
Інфляція , якщо спрощено це перевищення росту грошової маси над ростом товарної+послуги.
Курс- знову ж якщо спрощено - показує наскільки інфляція в одній державі випереджує інфляцію в іншій.

А тепер правило порівнянь
Порівнювати можна тільки порівняльні величини
Я порівнював курс+офіційний показник інфляції в рф, і створив табличку , який повинен бути курс на проміжку 9 років війни.
Виявилось педераційники щось змахлювали
Чомусь розрахунковий в 1,5 рази менший від реального.

Моє пояснення наступне
Надрукували більше грошей для проведення війни, але ці гроші не забезпечені товарною масою яку використовує населення - от курс і скочив.
Це і є причина цього 1,5 кратного стрибка...

А от який вплив інфляції долара на 5-11% офіційної інфляції рубля від статистики педерації - мені якось пофігу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 21:16

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Тому твоя табличка зовсім не правильна.
В чому?

У всьому.
В мене усі дані вже є. Ось "твоя табличка" починаючи з 1996 року:
1996 21,85% 4,64 ₽ (на 1996 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)
1997 10,99% 5,65 ₽
1998 84,47% 6,28 ₽
1999 36,59% 11,58 ₽
2000 20,13% 15,81 ₽
2001 18,82% 18,99 ₽
2002 15,06% 22,57 ₽
2003 11,99% 25,97 ₽
2004 11,74% 29,08 ₽
2005 10,91% 32,50 ₽
2006 9,00% 36,04 ₽
2007 11,87% 39,28 ₽
2008 13,28% 43,95 ₽
2009 8,80% 49,78 ₽
2010 8,78% 54,16 ₽
2011 6,10% 58,92 ₽
2012 6,58% 62,51 ₽
2013 6,45% 66,63 ₽
2014 11,36% 70,93 ₽
2015 12,91% 78,98 ₽
2016 5,38% 89,18 ₽
2017 2,52% 93,98 ₽
2018 4,27% 96,35 ₽
2019 3,05% 100,46 ₽
2020 4,91% 103,52 ₽
2021 8,39% 108,61 ₽
2022 11,90% 117,72 ₽
2023 --------- 131,73 ₽

Як бачиш виходить курс вже на початок 2023 мав би бути 131,73. А не 62,99, як у тебе. :D
*ще додам що РФ(як і Україні і Білорусь) брешуть з рівнем інфляції, хоч і небагато. Тому цифри інфляції насправді ще більші і буде не 131,73 а ще більше.
Наприклад, якщо брешуть всього на 1% в рік, то курс вийде 167,26 на 2023рік.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 21:30

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Ось "твоя табличка" починаючи з 1996 року:
моя табличка - ось
  budivelnik написав:А ось розрахунок курсу долара , згідно з статистикою інфляції
рік__інфляція____курс( на 2013 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)
2013 ____ _____ _ 33,00
2014 ____ 11,36 _ 36,75
2015 ____ 12,91 _ 41,49
2016 ____ 5,38 _ 43,73
2017 ____ 2,52 _ 44,83
2018 ____ 4,27 _ 46,74
2019 ____ 3,05 _ 48,17
2020 ____ 4,91 _ 50,53
2021 ____ 8,39 _ 54,77
2022 ____ 11,92 _ 61,30
2023 ____ 2,76 _ 62,99
А те що ти приписуєш мені свою табличку - говорить просто що ти неадекват , який спочатку приписує комусь свої помилки
а потім за це опонента критикує.

Тому , перш ніж маніпулювати - постарайся хоча б зробити так щоб ці маніпуляції були невидимі.
А то дурнем виглядаєш...

ПС
Кожен може мати свою думку/алгоритм/табличку..
Вони можуть бути правильними чи не правильними, але як тільки хтось пробує маніпульнути( свідомо приписати опоненту того що він не робив) - це відразу показує його примітивізм і сволочизм.

ППС
Перших два стовпчика з 2014 року що в тебе що в мене - однакові
Але третій я вирахував як
курс попереднього року+інфляція=курс...
Весь мій третій стовпчик відповідає цьому алгоритму
А от як в тебе вийшли інші цифри - мені просто цікаво
Чи ти копіпастер? вставив щось не розуміючи звідки воно береться?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 01:13

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Ось "твоя табличка" починаючи з 1996 року:
моя табличка - ось
  budivelnik написав:А ось розрахунок курсу долара , згідно з статистикою інфляції
рік__інфляція____курс( на 2013 реальний, далі розрахунковий по рівню інфляції)
2013 ____ _____ _ 33,00
2014 ____ 11,36 _ 36,75
2015 ____ 12,91 _ 41,49
2016 ____ 5,38 _ 43,73
2017 ____ 2,52 _ 44,83
2018 ____ 4,27 _ 46,74
2019 ____ 3,05 _ 48,17
2020 ____ 4,91 _ 50,53
2021 ____ 8,39 _ 54,77
2022 ____ 11,92 _ 61,30
2023 ____ 2,76 _ 62,99
А те що ти приписуєш мені свою табличку - говорить просто що ти неадекват , який спочатку приписує комусь свої помилки
а потім за це опонента критикує.

Тому , перш ніж маніпулювати - постарайся хоча б зробити так щоб ці маніпуляції були невидимі.
А то дурнем виглядаєш...

ПС
Кожен може мати свою думку/алгоритм/табличку..
Вони можуть бути правильними чи не правильними, але як тільки хтось пробує маніпульнути( свідомо приписати опоненту того що він не робив) - це відразу показує його примітивізм і сволочизм.

ППС
Перших два стовпчика з 2014 року що в тебе що в мене - однакові
Але третій я вирахував як
курс попереднього року+інфляція=курс...
Весь мій третій стовпчик відповідає цьому алгоритму
А от як в тебе вийшли інші цифри - мені просто цікаво
Чи ти копіпастер? вставив щось не розуміючи звідки воно береться?

Ти точно неадекватний.
Почни "свою табличку" з 1996 року а не з 2013.
Ти б ще з 2022 року почав рахувати і щось там мені розказувати.
ПС
Це не твоя/моя думка, це статистика.
ППС
Не треба мені розжовувати що ти рахував, я з першого разу все зрозумів.
А ти схоже взагалі не вдупляєш що я пишу. Очевидно в статистиці ти баран бараном.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:18

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Почни "свою табличку" з 1996 року а не з 2013.
1 Не вчи мене що робити і я промовчу куди тобі йти
2 Тільки дурень буде починати з 1996 року
В мене є офіційні данні 2013...тобто всі помилки які ти отримав в своєму копіпасті з 1996 по 2013 - в мене обнулені реаліями.

Тому спочатку навчись розуміти що копіпастиш
Потім навчись відсікати ВЖЕ ВИДНІ помилки
а тільки потім пробуй комусь своє доводити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:28

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Почни "свою табличку" з 1996 року а не з 2013.
1 Не вчи мене що робити і я промовчу куди тобі йти
2 Тільки дурень буде починати з 1996 року
В мене є офіційні данні 2013...тобто всі помилки які ти отримав в своєму копіпасті з 1996 по 2013 - в мене обнулені реаліями.

Тому спочатку навчись розуміти що копіпастиш
Потім навчись відсікати ВЖЕ ВИДНІ помилки
а тільки потім пробуй комусь своє доводити.

Ні, дурень буде починати з 2013 року.
Статистика це така річ яка любить багато даних. Чим більше даних тим краще. Я б почав з 1991, але в 91-95 дика інфляція, для України аналогічно. Для Білорусії я взагалі рахую з 2000, бо до 2000 у них там жесть.
Але я вже давно зрозумів що в статистиці ти нуль, але строїш з себе всезнійку.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:00

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Статистика це така річ яка любить багато даних. Чим більше даних тим краще.
Чого дурний - бо бідний, чого бідний - бо дурний...
1 Статистика любить багато ПРАВИЛЬНИХ данних
а не просто кількість данних
2 Згідно з реальними данними курсу в 2013 році - 33 рублі, ясно що статистично виведений курс в 62 як в табличці - вже треба переглядати алгоритми визначення.
3 Тепер як вибирати діапазони
В математиці( та й статистиці , яка є похідною від математики) є таке поняття
екстремум - найбільше/або найменше значення в множині..але для нас це точка перелому функції , після якої напрямок руху змінюється
Таким чином не можна одним і тим самим алгоритмом обробляти період
ріст цін на нафту і адаптація росії до європейських законів 1996-2013
З періодом
санкцій і викидання росії з найбільших економічних ринків -2013 по сьогодні..

Розумні це розуміють
Тому обирають період де в росії санкції і втрати від війни не змінюються на протязі всього періоду
дурні цього не розуміють і пробують зєднати економічний ріст від відкриття для росії економічних ринків, з закриттям ринків і санкціями з заморожуванням ЗВР і так далі..

Тому вчись поки я в настрої тебе вчити
Дивишся і з двійочника перетворишся в трійочника
ПС
Більше тобі не світить , інтелекту замало, треба було трошки більше читати в дитинстві...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:54

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Статистика це така річ яка любить багато даних. Чим більше даних тим краще.
Чого дурний - бо бідний, чого бідний - бо дурний...
1 Статистика любить багато ПРАВИЛЬНИХ данних
а не просто кількість данних
2 Згідно з реальними данними курсу в 2013 році - 33 рублі, ясно що статистично виведений курс в 62 як в табличці - вже треба переглядати алгоритми визначення.
3 Тепер як вибирати діапазони
В математиці( та й статистиці , яка є похідною від математики) є таке поняття
екстремум - найбільше/або найменше значення в множині..але для нас це точка перелому функції , після якої напрямок руху змінюється
Таким чином не можна одним і тим самим алгоритмом обробляти період
ріст цін на нафту і адаптація росії до європейських законів 1996-2013
З періодом
санкцій і викидання росії з найбільших економічних ринків -2013 по сьогодні..

Розумні це розуміють
Тому обирають період де в росії санкції і втрати від війни не змінюються на протязі всього періоду
дурні цього не розуміють і пробують зєднати економічний ріст від відкриття для росії економічних ринків, з закриттям ринків і санкціями з заморожуванням ЗВР і так далі..

Тому вчись поки я в настрої тебе вчити
Дивишся і з двійочника перетворишся в трійочника
ПС
Більше тобі не світить , інтелекту замало, треба було трошки більше читати в дитинстві...

Ти б ще дисертацію написав на тему "Я і моя табличка" :D
Твоя табличка це елементарна статистика, а ніякий не "алгоритм обробки періоду рісту цін на нафту і адаптація росії до європейських законів". :mrgreen: :mrgreen:
Якщо в тебе є алгоритм - значить має бути і прогноз, який рахується по "твоєму алгоритму". Де прогноз?

І про яку функцію ти мелеш - я не зрозумів. Якщо "функцію курсу" - так там купа екстремумів і нічого вони не означають. Екстремум цієї функції це фактично дефляція. РФ дефляції не було. А ось в Україні була дефляція в 2002 році. І який такий перелом був в 2002?
andrijk777
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