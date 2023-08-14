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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:09
Завтра москалі збирають екстрену нараду ЦБ, будуть курс збивати нижче 100, зокрема піднімуть ключову ставку. Курс вже полетів вниз...
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