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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:09

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Завтра москалі збирають екстрену нараду ЦБ, будуть курс збивати нижче 100, зокрема піднімуть ключову ставку. Курс вже полетів вниз...
Дюрі-бачі
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