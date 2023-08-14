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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:09
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Завтра москалі збирають екстрену нараду ЦБ, будуть курс збивати нижче 100, зокрема піднімуть ключову ставку. Курс вже полетів вниз...
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:24
Та ладно, нічого та ключова ставка не рішає.
Я так думаю спеціально пустили курс у "вільне плавання" бо бабла обмаль, тримати курс немає чим(точніше є чим, але заначку економлять). Але 100 - це вже межа, тому біля 100 будуть тримати усіма способами.
Так як інфляція у них 3%, то проблем не має бути втримати такий курс, але побачимо. Можливо є якісь глибокі фундаментальні проблеми в економіці РФ, про які я(ми) не знаємо.
В любому випадку 100 це не проблема, всі москалі до нього психологічно готові(ще з початку війни). Нарешті це стало реальністю.
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