The Financial Times: Рубль – нефтяная валюта. Нефть составляет четверть российского экспорта. Цена на нефть марки Brent, которая по-прежнему является международным эталоном, за последние два месяца выросла на 20%. Несмотря на это, курс российской валюты по отношению к доллару упал почти на столько же. Россия, видимо, испытывает все большее желание увеличить экспорт сырой нефти. Но она пообещала членам ОПЕК+ сократить добычу на 500 тыс. баррелей в день. Потолок цен на российскую нефть не сработал. В рублевом выражении международная цена Urals выросла на 60% с середины июня. Обещание ОПЕК+ приводит к тому, что Россия прижимается носом к стеклу метафорической витрины со сладостями. Ей не помешали бы дополнительные доходы от экспорта. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина может вскоре повысить процентные ставки. Неудивительно, что цены на акции местных компаний на Московской бирже взлетели в качестве хеджирования инфляции. Акции «Роснефти» в этом году выросли более чем на 50% в рублевом выражении. Слабый рубль дает России стимул наращивать экспорт нефти как раз тогда, когда Саудовская Аравия сокращает поставки, отчасти для того, чтобы поддержать своего товарища по ОПЕК+.