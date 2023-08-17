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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:09
Завтра москалі збирають екстрену нараду ЦБ, будуть курс збивати нижче 100, зокрема піднімуть ключову ставку. Курс вже полетів вниз...
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:24
Дюрі-бачі написав:
Завтра москалі збирають екстрену нараду ЦБ, будуть курс збивати нижче 100, зокрема піднімуть ключову ставку.
Та ладно, нічого та ключова ставка не рішає.
Я так думаю спеціально пустили курс у "вільне плавання" бо бабла обмаль, тримати курс немає чим(точніше є чим, але заначку економлять). Але 100 - це вже межа, тому біля 100 будуть тримати усіма способами.
Так як інфляція у них 3%, то проблем не має бути втримати такий курс, але побачимо. Можливо є якісь глибокі фундаментальні проблеми в економіці РФ, про які я(ми) не знаємо.
В любому випадку 100 це не проблема, всі москалі до нього психологічно готові(ще з початку війни). Нарешті це стало реальністю.
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andrijk777
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:52
The Financial Times: Рубль – нефтяная валюта. Нефть составляет четверть российского экспорта. Цена на нефть марки Brent, которая по-прежнему является международным эталоном, за последние два месяца выросла на 20%. Несмотря на это, курс российской валюты по отношению к доллару упал почти на столько же. Россия, видимо, испытывает все большее желание увеличить экспорт сырой нефти. Но она пообещала членам ОПЕК+ сократить добычу на 500 тыс. баррелей в день. Потолок цен на российскую нефть не сработал. В рублевом выражении международная цена Urals выросла на 60% с середины июня. Обещание ОПЕК+ приводит к тому, что Россия прижимается носом к стеклу метафорической витрины со сладостями. Ей не помешали бы дополнительные доходы от экспорта. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина может вскоре повысить процентные ставки. Неудивительно, что цены на акции местных компаний на Московской бирже взлетели в качестве хеджирования инфляции. Акции «Роснефти» в этом году выросли более чем на 50% в рублевом выражении. Слабый рубль дает России стимул наращивать экспорт нефти как раз тогда, когда Саудовская Аравия сокращает поставки, отчасти для того, чтобы поддержать своего товарища по ОПЕК+.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 15 сер, 2023 13:54
Рада директорів Банку Росії на екстреному засіданні ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункти – з 8,5% до 12% річних. Про це центробанк повідомив у вівторок, 15 серпня.
Як відомо, 14 серпня офіційний курс російської валюти перевищив позначку 101 рубль за долар, у той час як євро коштував більше 111 рублів. Тренд ослаблення російської валюти триває вже більше року. Раніше падіння рубля були різкими, але короткостроковими.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 14:27
Рубль знецінився на 40%
Ключова ставка - 12%
Інфляція(цільова) - 4,4%
Це якийсь сюрреалізм. Видно що економіка керується в ручному режимі.
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andrijk777
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Додано: Вів 15 сер, 2023 21:29
andrijk777 не сюр, а ефективні дії по стабілізації економіки, яку почали трохи руйнувати санкції
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 15 сер, 2023 23:39
Дюрі-бачі написав:andrijk777
не сюр, а ефективні дії по стабілізації економіки
, яку почали трохи руйнувати санкції
ви нічого не розумієте - яка стабілізація, які санкції - все це лише призвело до фантастичного зростання економіки
й курсу за компанію
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Shaman
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Додано: Сер 16 сер, 2023 19:10
The Wall Street Journal: Валютный кризис в России, возможно, не будет соответствовать классическому шаблону развивающихся рынков. Вместо резкого снижения курса мы увидим медленное, но неумолимое падение. Возрождается дискуссия: действительно ли санкции против России работают. Ответ, похоже, положительный, но не совсем такой, как предполагалось. В перспективе курс рубля, скорее всего, будет отражать прогрессирующее ухудшение производственного потенциала России. Ограничения на импорт иностранных технологий – это те санкции, которые действительно работают. Они, а также решение многих западных фирм покинуть страну, могут привести к обнищанию экономики. Пострадали многие отрасли российской промышленности. Многое будет усугубляться по мере старения подержанной западной продукции, как показал пример Ирана. У России есть старая проблема: при восстановлении экономического роста импорт увеличивается больше, чем экспорт, и валюта страдает. Стоимость рубля уже давно используется россиянами в качестве показателя благосостояния страны. Политическое долголетие Путина можно отчасти объяснить тем, что ему удалось избежать валютных кризисов, которые были характерны для его предшественника
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vitaliiangel
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Додано: Сер 16 сер, 2023 21:25
vitaliiangel написав:
The Wall Street Journal: Валютный кризис в России, возможно, не будет соответствовать классическому шаблону развивающихся рынков. Вместо резкого снижения курса мы увидим медленное, но неумолимое падение. Возрождается дискуссия: действительно ли санкции против России работают. Ответ, похоже, положительный, но не совсем такой, как предполагалось. В перспективе курс рубля, скорее всего, будет отражать прогрессирующее ухудшение производственного потенциала России. Ограничения на импорт иностранных технологий – это те санкции, которые действительно работают. Они, а также решение многих западных фирм покинуть страну, могут привести к обнищанию экономики. Пострадали многие отрасли российской промышленности. Многое будет усугубляться по мере старения подержанной западной продукции, как показал пример Ирана. У России есть старая проблема: при восстановлении экономического роста импорт увеличивается больше, чем экспорт, и валюта страдает. Стоимость рубля уже давно используется россиянами в качестве показателя благосостояния страны. Политическое долголетие Путина можно отчасти объяснить тем, что ему удалось избежать валютных кризисов, которые были характерны для его предшественника
Черги в банк вже стоять
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GALeon
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Додано: Сер 16 сер, 2023 22:18
Долар по 94 особисто мені значно більше подобається в контексті руйнування економіки, ніж по 100+ А ще краще б долар по 30
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Дюрі-бачі
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