RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 02:23

  vitaliiangel написав:
The Wall Street Journal: Валютный кризис в России, возможно, не будет соответствовать классическому шаблону развивающихся рынков. Вместо резкого снижения курса мы увидим медленное, но неумолимое падение. Возрождается дискуссия: действительно ли санкции против России работают. Ответ, похоже, положительный, но не совсем такой, как предполагалось. В перспективе курс рубля, скорее всего, будет отражать прогрессирующее ухудшение производственного потенциала России. Ограничения на импорт иностранных технологий – это те санкции, которые действительно работают. Они, а также решение многих западных фирм покинуть страну, могут привести к обнищанию экономики. Пострадали многие отрасли российской промышленности. Многое будет усугубляться по мере старения подержанной западной продукции, как показал пример Ирана. У России есть старая проблема: при восстановлении экономического роста импорт увеличивается больше, чем экспорт, и валюта страдает. Стоимость рубля уже давно используется россиянами в качестве показателя благосостояния страны. Политическое долголетие Путина можно отчасти объяснить тем, что ему удалось избежать валютных кризисов, которые были характерны для его предшественника

Курс рубля ни на что там не влияет, степень локализации производств просто зашкаливающий. Будет рубль по 500, уедут таджики, меньше будет строек. Но в обороне у них таджиков нет. Их оборонка пережила 90-ые. Ракеты, танки, корабли и самолёты там проектировались и строились строго по графику. И в Чечне воевали тоже когда денег не было. Наоборот падение уровня жизни это чревато новыми волнами озлобленных мобилизованных. Сытые и обеспеченные россияне, воевать не спешат, потому что есть что терять - работу, жену, дом, машину, планы, бизнес. А если он это всё потеряет - мобилизация значит у него ничего не отнимет. Чем хуже там, тем больше орков будут тут.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12200
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1830 раз.
Подякували: 2645 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:31

Zebra ИМХО важлива швидкість зміни курсу. Якщо 500 буде через місяць, то це однозначно змінить хід, а якщо через 2-3 роки то народ звикне.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 29.07.22
Подякував: 142 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 11:43

  Zebra написав:Курс рубля ни на что там не влияет, степень локализации производств просто зашкаливающий. Будет рубль по 500, уедут таджики, меньше будет строек. Но в обороне у них таджиков нет. Их оборонка пережила 90-ые. Ракеты, танки, корабли и самолёты там проектировались и строились строго по графику. И в Чечне воевали тоже когда денег не было. Наоборот падение уровня жизни это чревато новыми волнами озлобленных мобилизованных. Сытые и обеспеченные россияне, воевать не спешат, потому что есть что терять - работу, жену, дом, машину, планы, бизнес. А если он это всё потеряет - мобилизация значит у него ничего не отнимет. Чем хуже там, тем больше орков будут тут.

У вас явний перекос в іншу сторону.
Проти Чечні воювали, але Чечня малюсінька, а Україна велика + їй помагає Захід.
Танки і літаки вони роблять, але в рази менше ніж втрачають. Ракети на бойові дії майже не впливають. Чим будуть воювати через 2-3 роки - це питання.
І все-таки коли воювали в Чечні - рівень життя не падав, а ріс, особливо в другу чеченську.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5038
З нами з: 11.11.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 49505152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 15:40
145 174749
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 20:42
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.