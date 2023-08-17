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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 17 сер, 2023 02:23
vitaliiangel написав:
The Wall Street Journal: Валютный кризис в России, возможно, не будет соответствовать классическому шаблону развивающихся рынков. Вместо резкого снижения курса мы увидим медленное, но неумолимое падение. Возрождается дискуссия: действительно ли санкции против России работают. Ответ, похоже, положительный, но не совсем такой, как предполагалось. В перспективе курс рубля, скорее всего, будет отражать прогрессирующее ухудшение производственного потенциала России. Ограничения на импорт иностранных технологий – это те санкции, которые действительно работают. Они, а также решение многих западных фирм покинуть страну, могут привести к обнищанию экономики. Пострадали многие отрасли российской промышленности. Многое будет усугубляться по мере старения подержанной западной продукции, как показал пример Ирана. У России есть старая проблема: при восстановлении экономического роста импорт увеличивается больше, чем экспорт, и валюта страдает. Стоимость рубля уже давно используется россиянами в качестве показателя благосостояния страны. Политическое долголетие Путина можно отчасти объяснить тем, что ему удалось избежать валютных кризисов, которые были характерны для его предшественника
Курс рубля ни на что там не влияет, степень локализации производств просто зашкаливающий. Будет рубль по 500, уедут таджики, меньше будет строек. Но в обороне у них таджиков нет. Их оборонка пережила 90-ые. Ракеты, танки, корабли и самолёты там проектировались и строились строго по графику. И в Чечне воевали тоже когда денег не было. Наоборот падение уровня жизни это чревато новыми волнами озлобленных мобилизованных. Сытые и обеспеченные россияне, воевать не спешат, потому что есть что терять - работу, жену, дом, машину, планы, бизнес. А если он это всё потеряет - мобилизация значит у него ничего не отнимет. Чем хуже там, тем больше орков будут тут.
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Zebra
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Додано: Чет 17 сер, 2023 09:31
Zebra ИМХО важлива швидкість зміни курсу. Якщо 500 буде через місяць, то це однозначно змінить хід, а якщо через 2-3 роки то народ звикне.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:43
Zebra написав:
Курс рубля ни на что там не влияет, степень локализации производств просто зашкаливающий. Будет рубль по 500, уедут таджики, меньше будет строек. Но в обороне у них таджиков нет. Их оборонка пережила 90-ые. Ракеты, танки, корабли и самолёты там проектировались и строились строго по графику. И в Чечне воевали тоже когда денег не было. Наоборот падение уровня жизни это чревато новыми волнами озлобленных мобилизованных. Сытые и обеспеченные россияне, воевать не спешат, потому что есть что терять - работу, жену, дом, машину, планы, бизнес. А если он это всё потеряет - мобилизация значит у него ничего не отнимет. Чем хуже там, тем больше орков будут тут.
У вас явний перекос в іншу сторону.
Проти Чечні воювали, але Чечня малюсінька, а Україна велика + їй помагає Захід.
Танки і літаки вони роблять, але в рази менше ніж втрачають. Ракети на бойові дії майже не впливають. Чим будуть воювати через 2-3 роки - це питання.
І все-таки коли воювали в Чечні - рівень життя не падав, а ріс, особливо в другу чеченську.
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andrijk777
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Додано: Чет 17 сер, 2023 18:27
Увеличив поставки нефти в Индию в 11 раз и запустив торговлю в национальных валютах из-за санкций, российские экспортеры столкнулись с невозможностью получить деньги за проданное сырье.
Порядка $39 млрд зависли в индийских банках, и нефтяные компании не могут вернуть их в Россию, сообщил Reuters источник в банковских кругах.
Речь идет в том числе об индийских рупиях, которые экспортеры получают вместо мировых валют. Если верить банкиру, проблема, которая существует с прошлого года, приняла колоссальные масштабы: в пересчете по курсу зависшая сумма составляет примерно 3,6 трлн рублей. Это годовой бюджет всей программы поддержки национальной экономики (3,5 трлн рублей), почти три годовых бюджета всей системы высшего образования (1,36 трлн рублей в год) и больше 11 годовых бюджетов крупных регионов, таких, как Новосибирская или Нижегородская области (300 млрд рублей).
Использовать рупии, которые Россия получает за проданные в Индию товары, на данный момент невозможно. Вывод рупий из Индии заблокирован местным регулированием: индийский ЦБ запрещает оборот своей валюты за пределами страны. Поставки товаров из Индии, на которые можно было бы потратить рупии, ничтожны: за январь–май 2023 года они составили лишь $639 млн, при том что российский экспорт на индийский рынок был больше в 40 раз — $26,5 млрд.
Решение проблемы до сих пор не найдено, признал 16 августа на брифинге в Дели президент Конфедерации индийской индустрии Динеш. Причина торгового дисбаланса — это введенные против России санкции, заявил он: из-за этого расчеты в долларах слишком рискованны. «(Накопившийся у российских компаний) значительный объем рупий невозможно использовать. Мы сейчас продолжаем
moscowtimes.ru/2023/08/17/rossiya-ne-mozhet-poluchit-39-mlrd-za-prodannuyu-v-indiyu-neft-a52317
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