Додано: Чет 17 сер, 2023 18:27

Увеличив поставки нефти в Индию в 11 раз и запустив торговлю в национальных валютах из-за санкций, российские экспортеры столкнулись с невозможностью получить деньги за проданное сырье.

Порядка $39 млрд зависли в индийских банках, и нефтяные компании не могут вернуть их в Россию, сообщил Reuters источник в банковских кругах.

Речь идет в том числе об индийских рупиях, которые экспортеры получают вместо мировых валют. Если верить банкиру, проблема, которая существует с прошлого года, приняла колоссальные масштабы: в пересчете по курсу зависшая сумма составляет примерно 3,6 трлн рублей. Это годовой бюджет всей программы поддержки национальной экономики (3,5 трлн рублей), почти три годовых бюджета всей системы высшего образования (1,36 трлн рублей в год) и больше 11 годовых бюджетов крупных регионов, таких, как Новосибирская или Нижегородская области (300 млрд рублей).

Использовать рупии, которые Россия получает за проданные в Индию товары, на данный момент невозможно. Вывод рупий из Индии заблокирован местным регулированием: индийский ЦБ запрещает оборот своей валюты за пределами страны. Поставки товаров из Индии, на которые можно было бы потратить рупии, ничтожны: за январь–май 2023 года они составили лишь $639 млн, при том что российский экспорт на индийский рынок был больше в 40 раз — $26,5 млрд.

Решение проблемы до сих пор не найдено, признал 16 августа на брифинге в Дели президент Конфедерации индийской индустрии Динеш. Причина торгового дисбаланса — это введенные против России санкции, заявил он: из-за этого расчеты в долларах слишком рискованны. «(Накопившийся у российских компаний) значительный объем рупий невозможно использовать. Мы сейчас продолжаем

moscowtimes.ru/2023/08/17/rossiya-ne-mozhet-poluchit-39-mlrd-za-prodannuyu-v-indiyu-neft-a52317