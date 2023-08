Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 49505152 Додано: Чет 17 сер, 2023 02:23 vitaliiangel написав: The Wall Street Journal: Валютный кризис в России, возможно, не будет соответствовать классическому шаблону развивающихся рынков. Вместо резкого снижения курса мы увидим медленное, но неумолимое падение. Возрождается дискуссия: действительно ли санкции против России работают. Ответ, похоже, положительный, но не совсем такой, как предполагалось. В перспективе курс рубля, скорее всего, будет отражать прогрессирующее ухудшение производственного потенциала России. Ограничения на импорт иностранных технологий – это те санкции, которые действительно работают. Они, а также решение многих западных фирм покинуть страну, могут привести к обнищанию экономики. Пострадали многие отрасли российской промышленности. Многое будет усугубляться по мере старения подержанной западной продукции, как показал пример Ирана. У России есть старая проблема: при восстановлении экономического роста импорт увеличивается больше, чем экспорт, и валюта страдает. Стоимость рубля уже давно используется россиянами в качестве показателя благосостояния страны. Политическое долголетие Путина можно отчасти объяснить тем, что ему удалось избежать валютных кризисов, которые были характерны для его предшественника

Курс рубля ни на что там не влияет, степень локализации производств просто зашкаливающий. Будет рубль по 500, уедут таджики, меньше будет строек. Но в обороне у них таджиков нет. Их оборонка пережила 90-ые. Ракеты, танки, корабли и самолёты там проектировались и строились строго по графику. И в Чечне воевали тоже когда денег не было. Наоборот падение уровня жизни это чревато новыми волнами озлобленных мобилизованных. Сытые и обеспеченные россияне, воевать не спешат, потому что есть что терять - работу, жену, дом, машину, планы, бизнес. А если он это всё потеряет - мобилизация значит у него ничего не отнимет. Чем хуже там, тем больше орков будут тут.

Zebra

У вас явний перекос в іншу сторону.

У вас явний перекос в іншу сторону.

Проти Чечні воювали, але Чечня малюсінька, а Україна велика + їй помагає Захід.

Танки і літаки вони роблять, але в рази менше ніж втрачають. Ракети на бойові дії майже не впливають. Чим будуть воювати через 2-3 роки - це питання.

У вас явний перекос в іншу сторону.Проти Чечні воювали, але Чечня малюсінька, а Україна велика + їй помагає Захід.Танки і літаки вони роблять, але в рази менше ніж втрачають. Ракети на бойові дії майже не впливають. Чим будуть воювати через 2-3 роки - це питання.І все-таки коли воювали в Чечні - рівень життя не падав, а ріс, особливо в другу чеченську.

andrijk777

Порядка $39 млрд зависли в индийских банках, и нефтяные компании не могут вернуть их в Россию, сообщил Reuters источник в банковских кругах.

Речь идет в том числе об индийских рупиях, которые экспортеры получают вместо мировых валют. Если верить банкиру, проблема, которая существует с прошлого года, приняла колоссальные масштабы: в пересчете по курсу зависшая сумма составляет примерно 3,6 трлн рублей. Это годовой бюджет всей программы поддержки национальной экономики (3,5 трлн рублей), почти три годовых бюджета всей системы высшего образования (1,36 трлн рублей в год) и больше 11 годовых бюджетов крупных регионов, таких, как Новосибирская или Нижегородская области (300 млрд рублей).

Использовать рупии, которые Россия получает за проданные в Индию товары, на данный момент невозможно. Вывод рупий из Индии заблокирован местным регулированием: индийский ЦБ запрещает оборот своей валюты за пределами страны. Поставки товаров из Индии, на которые можно было бы потратить рупии, ничтожны: за январь–май 2023 года они составили лишь $639 млн, при том что российский экспорт на индийский рынок был больше в 40 раз — $26,5 млрд.

Решение проблемы до сих пор не найдено, признал 16 августа на брифинге в Дели президент Конфедерации индийской индустрии Динеш. Причина торгового дисбаланса — это введенные против России санкции, заявил он: из-за этого расчеты в долларах слишком рискованны. «(Накопившийся у российских компаний) значительный объем рупий невозможно использовать. Мы сейчас продолжаем

moscowtimes.ru/2023/08/17/rossiya-ne-mozhet-poluchit-39-mlrd-za-prodannuyu-v-indiyu-neft-a52317

Ukrainian

С удовольствием постараюсь донести до читателей серьезную информацию относительно китайской экономической динамики.



А конкретнее, нужно начать с короткого ролика (в оригинале на английском): «Рассмотрим 10 ведущих стран мира, производящих вместе около 60% мирового ВВП. Их совокупный «net worth» (чистые активы всех видов после вычета долгов) выросли в три раза между 2000 годом и 2020 годом (скорее всего, в текущих ценах).



Доклад (очень авторитетного) McKinsey Global Institute утверждает, что этот «net worth» вырос с 160 триллионов долларов в 2000 году до 514 триллионов долларов в 2020 году. Особую роль здесь сыграл рост чистых активов в «real estate» секторе. Что особо важно, «чистые активы Китая» выросли с 7 триллионов долларов в 2000 году до 120 триллионов долларов в 2020 году и превзошли чистые активы Америки».



Кстати, активы (assets) в Китае, особенно в секторе «real estate», существенно дешевле, чем в Америке. Если пересчитать китайские активы (за вычетом, естественно, активов в финансовой сфере) в американских ценах, то «чистые активы Китая» наверняка выросли бы до 150 триллионов долларов или выше. Но будем использовать текущие цены Китая.



И здесь вопрос: как же так, ведь в 2020 году ВВП Китая в текущих ценах, с пересчетом юаней в доллары по текущему курсу, лишь слегка превысил 15 триллионов долларов, а в Америке в этом же году ВВП вплотную приблизился к 20 триллионам долларов! Как же «чистые активы Китая» оказались выше «чистых активов Америки»?



Ответ прост: китайская статистика (National Bureau of Statistics, NBS) уже многие годы «прячет» значительную часть ВВП Китая. По моей оценке, базирующейся на детальном изучении китайской статистики в течение многих лет, еще в 2000 году NBS старалась держаться реальности.



А уже в 2005 году NBS «показало» 85–90% реального ВВП Китая. Наконец, в 2010 году NBS показало 60–62% «реального» ВВП Китая, а около 40% «спрятало»! Я пришел к этому выводу в декабре 2012 года, напечатал на английском брошюру «Чжунго Кунчжи Шицзе» («Китай контролирует мир») и распространил ее во многих десятках экземплярах. Впрочем, без особого «резонанса».



И не я тут был первым. В середине 2011 года Арвинд Субраманиан (Arwind Subramanian), сотрудник Peterson Institute and Center for Global Development (Институт Петерсона Исследований Международной Экономики) опубликовал книгу «Eclipse living in the shadow of China's economic dominance». В ней убедительно доказывалось на основе данных о внешней торговле Китая и других ключевых финансовых показателей, что ВВП Китая — в текущих ценах и в пересчете по текущему курсу — гораздо выше официальных цифр. Выдержки из этой книги тогда же, в 2011 году, были опубликованы в сверхэлитном журнале Foreign Affairs.



Наконец, в 2022 году NBS «показало» не больше 52% реального ВВП, а 48% ВВП «спрятало»! В том числе «спрятали» около 40% добавленной стоимости промышленности и строительства и около 70% добавленной стоимости сферы обслуживания. В частности, в 2021 году в сфере обслуживания Китая работали 360 миллионов человек, из них в «видимой» (учтенной NBS) части этой сферы, охватывающей только крупные и средние предприятия, работали лишь 60 миллионов человек, а много миллионов мелких и мельчайших предприятий с 300 миллионов занятых NBS попросту игнорировало!



Нужно анализировать китайскую экономику ЦЕЛИКОМ, а не только ее «верхнюю часть», представленную NBS!

https://charter97.org/ru/news/2023/8/23/560886/ Трохи про китайську економіку.

andrijk777

Китай приховує ВВП - дуже класний жарт. економіка Китаю наразі - це дуже багато бульбашок, які схоже, дуже скоро луснуть.



Китай приховує ВВП - дуже класний жарт. економіка Китаю наразі - це дуже багато бульбашок, які схоже, дуже скоро луснуть.

капіталізм - це періодичні кризи, так влаштована ця система. Китай вирішив, що на нього це не розповсюджується - наразі переконається на власному досвіді

Shaman

"Дуже скоро" це коли?

"Дуже скоро" це коли?

andrijk777

ми встигнемо побачити.

точні дати - це безнадійна справа. а от тенденції. з чого це вони починають взагалі статистику закривати? питання, хто з девелоперів першим збанкрутує...

неможливо жити постійно в борг. а Китай останні роки цим займався.

"Дуже скоро" це коли? "Дуже скоро" це коли?

ми встигнемо побачити.



точні дати - це безнадійна справа. а от тенденції. з чого це вони починають взагалі статистику закривати? питання, хто з девелоперів першим збанкрутує...



ми встигнемо побачити.точні дати - це безнадійна справа. а от тенденції. з чого це вони починають взагалі статистику закривати?питання, хто з девелоперів першим збанкрутує...неможливо жити постійно в борг. а Китай останні роки цим займався.

Shaman

