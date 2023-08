С удовольствием постараюсь донести до читателей серьезную информацию относительно китайской экономической динамики.



А конкретнее, нужно начать с короткого ролика (в оригинале на английском): «Рассмотрим 10 ведущих стран мира, производящих вместе около 60% мирового ВВП. Их совокупный «net worth» (чистые активы всех видов после вычета долгов) выросли в три раза между 2000 годом и 2020 годом (скорее всего, в текущих ценах).



Доклад (очень авторитетного) McKinsey Global Institute утверждает, что этот «net worth» вырос с 160 триллионов долларов в 2000 году до 514 триллионов долларов в 2020 году. Особую роль здесь сыграл рост чистых активов в «real estate» секторе. Что особо важно, «чистые активы Китая» выросли с 7 триллионов долларов в 2000 году до 120 триллионов долларов в 2020 году и превзошли чистые активы Америки».



Кстати, активы (assets) в Китае, особенно в секторе «real estate», существенно дешевле, чем в Америке. Если пересчитать китайские активы (за вычетом, естественно, активов в финансовой сфере) в американских ценах, то «чистые активы Китая» наверняка выросли бы до 150 триллионов долларов или выше. Но будем использовать текущие цены Китая.



И здесь вопрос: как же так, ведь в 2020 году ВВП Китая в текущих ценах, с пересчетом юаней в доллары по текущему курсу, лишь слегка превысил 15 триллионов долларов, а в Америке в этом же году ВВП вплотную приблизился к 20 триллионам долларов! Как же «чистые активы Китая» оказались выше «чистых активов Америки»?



Ответ прост: китайская статистика (National Bureau of Statistics, NBS) уже многие годы «прячет» значительную часть ВВП Китая. По моей оценке, базирующейся на детальном изучении китайской статистики в течение многих лет, еще в 2000 году NBS старалась держаться реальности.



А уже в 2005 году NBS «показало» 85–90% реального ВВП Китая. Наконец, в 2010 году NBS показало 60–62% «реального» ВВП Китая, а около 40% «спрятало»! Я пришел к этому выводу в декабре 2012 года, напечатал на английском брошюру «Чжунго Кунчжи Шицзе» («Китай контролирует мир») и распространил ее во многих десятках экземплярах. Впрочем, без особого «резонанса».



И не я тут был первым. В середине 2011 года Арвинд Субраманиан (Arwind Subramanian), сотрудник Peterson Institute and Center for Global Development (Институт Петерсона Исследований Международной Экономики) опубликовал книгу «Eclipse living in the shadow of China's economic dominance». В ней убедительно доказывалось на основе данных о внешней торговле Китая и других ключевых финансовых показателей, что ВВП Китая — в текущих ценах и в пересчете по текущему курсу — гораздо выше официальных цифр. Выдержки из этой книги тогда же, в 2011 году, были опубликованы в сверхэлитном журнале Foreign Affairs.



Наконец, в 2022 году NBS «показало» не больше 52% реального ВВП, а 48% ВВП «спрятало»! В том числе «спрятали» около 40% добавленной стоимости промышленности и строительства и около 70% добавленной стоимости сферы обслуживания. В частности, в 2021 году в сфере обслуживания Китая работали 360 миллионов человек, из них в «видимой» (учтенной NBS) части этой сферы, охватывающей только крупные и средние предприятия, работали лишь 60 миллионов человек, а много миллионов мелких и мельчайших предприятий с 300 миллионов занятых NBS попросту игнорировало!



Нужно анализировать китайскую экономику ЦЕЛИКОМ, а не только ее «верхнюю часть», представленную NBS!