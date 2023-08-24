andrijk777 написав: Shaman написав:
крах долара - потенційна можлива річ. але тоді Китай взагалі ще й без ЗВР залишиться
тому Китай впаде раніше, ніж щось станеться з доларом
Ну залишиться без ЗВР. І що такого? Головне щоб економіка працювала. Китай експортує не тільки в США, а на увесь світ.
Ні, скоріше впаде долар ніж Китай.
Хоча я не зовсім розумію що означає "Китай впаде". Як він може "впасти"?
ще один фанат, щоб виробництво працювало при будь-якій ситуації. якщо виробництво працює, а грошей немає - буде як велика депресія у США в 1933 році.
скільки експорт до США? 20% від загального. це на скільки має впасти виробництво, якщо його не буде? скільки людей піде на вулицю?
з іншого боку, а яка частина цього експорт оплачується в дол? гадаю, більше 50%. от долару немає - як будемо торгувати?
впаде некоректний термін, згоден. просто настане декілька криз, які призведуть не те що до росту, а навіть до падіння ВВП, зростання безробіття, зменшення доходів населення та інші ознаки кризи.
прогноз зроблений. на кілька років. от й подивимось, що станеться раніше