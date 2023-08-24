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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 16:27

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Shaman
Китай приховує ВВП - дуже класний жарт. економіка Китаю наразі - це дуже багато бульбашок, які схоже, дуже скоро луснуть.


"Дуже скоро" це коли?
ми встигнемо побачити.

Ого, ми встигнем побачити? :D Я планую побачити крах долара, а ви всього-на-всього лускання бульбашок в Китаї. :D

крах долара - потенційна можлива річ. але тоді Китай взагалі ще й без ЗВР залишиться :D

тому Китай впаде раніше, ніж щось станеться з доларом ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:29

  nighthawk5 написав:
  andrijk777 написав:лускання бульбашок в Китаї
Там якийсь китайський евергранде подав заяву шо він нуль без палички в штатах, то вже перша пішла, чи ще ні?

Звичайно що ні.
"Лускання бульбашок" - це щось приблизно як США в 2008.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:40

  Shaman написав:крах долара - потенційна можлива річ. але тоді Китай взагалі ще й без ЗВР залишиться :D

тому Китай впаде раніше, ніж щось станеться з доларом ;)

Ну залишиться без ЗВР. І що такого? Головне щоб економіка працювала. Китай експортує не тільки в США, а на увесь світ.

Ні, скоріше впаде долар ніж Китай.
Хоча я не зовсім розумію що означає "Китай впаде". Як він може "впасти"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 19:16

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:крах долара - потенційна можлива річ. але тоді Китай взагалі ще й без ЗВР залишиться :D

тому Китай впаде раніше, ніж щось станеться з доларом ;)

Ну залишиться без ЗВР. І що такого? Головне щоб економіка працювала. Китай експортує не тільки в США, а на увесь світ.

Ні, скоріше впаде долар ніж Китай.
Хоча я не зовсім розумію що означає "Китай впаде". Як він може "впасти"?

ще один фанат, щоб виробництво працювало при будь-якій ситуації. якщо виробництво працює, а грошей немає - буде як велика депресія у США в 1933 році.

скільки експорт до США? 20% від загального. це на скільки має впасти виробництво, якщо його не буде? скільки людей піде на вулицю?

з іншого боку, а яка частина цього експорт оплачується в дол? гадаю, більше 50%. от долару немає - як будемо торгувати? ;)

впаде некоректний термін, згоден. просто настане декілька криз, які призведуть не те що до росту, а навіть до падіння ВВП, зростання безробіття, зменшення доходів населення та інші ознаки кризи.

прогноз зроблений. на кілька років. от й подивимось, що станеться раніше 8)
Shaman
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  #<1 ... 50515253
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