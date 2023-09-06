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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 24 сер, 2023 16:27
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:Shaman
Китай приховує ВВП - дуже класний жарт. економіка Китаю наразі - це дуже багато бульбашок, які схоже, дуже скоро луснуть.
"Дуже скоро" це коли?
ми встигнемо побачити.
Ого, ми встигнем побачити?
Я планую побачити крах долара, а ви всього-на-всього лускання бульбашок в Китаї.
крах долара - потенційна можлива річ. але тоді Китай взагалі ще й без ЗВР залишиться
тому Китай впаде раніше, ніж щось станеться з доларом
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:29
nighthawk5 написав: andrijk777 написав:
лускання бульбашок в Китаї
Там якийсь китайський евергранде подав заяву шо він нуль без палички в штатах, то вже перша пішла, чи ще ні?
Звичайно що ні.
"Лускання бульбашок" - це щось приблизно як США в 2008.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:40
Shaman написав:
крах долара - потенційна можлива річ. але тоді Китай взагалі ще й без ЗВР залишиться
тому Китай впаде раніше, ніж щось станеться з доларом
Ну залишиться без ЗВР. І що такого? Головне щоб економіка працювала. Китай експортує не тільки в США, а на увесь світ.
Ні, скоріше впаде долар ніж Китай.
Хоча я не зовсім розумію що означає "Китай впаде". Як він може "впасти"?
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Додано: Чет 24 сер, 2023 19:16
andrijk777 написав: Shaman написав:
крах долара - потенційна можлива річ. але тоді Китай взагалі ще й без ЗВР залишиться
тому Китай впаде раніше, ніж щось станеться з доларом
Ну залишиться без ЗВР. І що такого? Головне щоб економіка працювала. Китай експортує не тільки в США, а на увесь світ.
Ні, скоріше впаде долар ніж Китай.
Хоча я не зовсім розумію що означає "Китай впаде". Як він може "впасти"?
ще один фанат, щоб виробництво працювало при будь-якій ситуації. якщо виробництво працює, а грошей немає - буде як велика депресія у США в 1933 році.
скільки експорт до США? 20% від загального. це на скільки має впасти виробництво, якщо його не буде? скільки людей піде на вулицю?
з іншого боку, а яка частина цього експорт оплачується в дол? гадаю, більше 50%. от долару немає - як будемо торгувати?
впаде некоректний термін, згоден. просто настане декілька криз, які призведуть не те що до росту, а навіть до падіння ВВП, зростання безробіття, зменшення доходів населення та інші ознаки кризи.
прогноз зроблений. на кілька років. от й подивимось, що станеться раніше
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Додано: Сер 06 вер, 2023 21:40
Резерв москалів станом на 1 вересня: 7.3 млрд Є, 289.8 (-0.4) млрд Юанів, 508.3 (-0.5) тон золота
На зупинку девальвації не потрачено майже нічого. Вміння діставати мільярди з кишень олігархів відтягує крах москалів все далі.
І найнебезпечніша тенденція: Китай почав зичити гроші москалям: борг вже 71 млрд Юанів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 06 вер, 2023 21:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 21:46
Про яку руйнацію мова?
По итогам минувшего августа на российском рынке было реализовано 109,7 тыс. новых автомобилей, что на 15% больше, чем в июле 2023 года, и в 2,6 раза больше показателя августа 2022 года.
Таким образом, впервые за последние 20 месяцев российский авторынок преодолел психологическую отметку в 100 тыс. ед.», ― сообщили аналитики.
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Zebra
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Додано: Сер 06 вер, 2023 21:50
Zebra написав:
По итогам минувшего августа на российском рынке было реализовано 109,7 тыс. новых автомобилей
Майже догнали довоєнні часи, коли в 2021 р. продали 114 тис.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 21:52
Zebra написав:Про яку руйнацію мова?
По итогам минувшего августа на российском рынке было реализовано 109,7 тыс. новых автомобилей...
Лада веста?
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GALeon
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Додано: Сер 06 вер, 2023 21:59
Дюрі-бачі написав: Zebra написав:
По итогам минувшего августа на российском рынке было реализовано 109,7 тыс. новых автомобилей
Майже догнали довоєнні часи, коли в 2021 р. продали 114 тис.
Відмінусуйте лади які за здохшого на фронті москаля дають ( а це десь 15000 в місяць) і виявиться що нЕ всЬо так АднАзнАчнА
Як в воду дивився....
Повідомлення нижче
Лада гранта - 16000
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 06 вер, 2023 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 22:01
GALeon
Lada Granta - 16 тис за 7-8k$
Chery Tiggo 7 PRO Max - 6 тис
Haval Jolion - 5 тис
Lada Vesta - 5 тис
Omoda C5 - 5 тис
Granta за 8k$ значно популярніша за Vesta за 20k$
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