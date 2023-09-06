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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:09

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:GALeon
Lada Granta - 16 тис за 7-8k$
Chery Tiggo 7 PRO Max - 6 тис
Haval Jolion - 5 тис
Lada Vesta - 5 тис
Omoda C5 - 5 тис
Granta за 8k$ значно популярніша за Vesta за 20k$
Головне, зо біда Лада
GALeon
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