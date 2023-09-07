Додано: Чет 07 вер, 2023 13:16

Российский госдолг рухнул вслед за рублем



Рынок российских государственных облигаций, с помощью которых Минфин занимает деньги для покрытия дефицита бюджета, охватила волна панических распродаж.



Индекс цен облигаций федерального займа (ОФЗ) (RGBI) падает три месяца практически без остановок, а в четверг опустился до отметки 121,3 пункта — минимальной с апреля прошлого года. Завершив в минусе 13 из 14 последних недель, рынок пережил самый длительный период устойчивого падения с конца 2014 года.



«Давление на котировки ОФЗ продолжает оказывать ослабление рубля»: оно снижает реальную доходность облигаций, а также сулит ускорение инфляции и, как следствие, дальнейшее повышение ставки ЦБ, отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.



Рынок ОФЗ «идет на панику», констатирует Андрей Хохрин, гендиректор ИК «Иволга Капитал»: правительству дают в долг все неохотнее и все дороже. ем ниже цены облигаций — тем выше их доходность, а это значит, что занимать для бюджета Минфину приходится все дороже. Если в начале 2021 года правительство РФ могло занять рубли на 10 лет под 6-7% годовых, прошлой осенью — под 10% годовых, то теперь рыночные ставки добрались до 11,5%.



Прежде десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды, но после введения санкций поток инвестиций обнулился. По данным ЦБ, в июле почти 90% всех размещенных Минфином бумаг купил узкий круг крупнейших банков, в первую очередь государственных.