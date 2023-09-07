Головне, зо біда ЛадаДюрі-бачі написав:GALeon
Lada Granta - 16 тис за 7-8k$
Chery Tiggo 7 PRO Max - 6 тис
Haval Jolion - 5 тис
Lada Vesta - 5 тис
Omoda C5 - 5 тис
Granta за 8k$ значно популярніша за Vesta за 20k$
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 06 вер, 2023 22:09
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Головне, зо біда Лада
Додано: Чет 07 вер, 2023 13:16
Российский госдолг рухнул вслед за рублем
Рынок российских государственных облигаций, с помощью которых Минфин занимает деньги для покрытия дефицита бюджета, охватила волна панических распродаж.
Индекс цен облигаций федерального займа (ОФЗ) (RGBI) падает три месяца практически без остановок, а в четверг опустился до отметки 121,3 пункта — минимальной с апреля прошлого года. Завершив в минусе 13 из 14 последних недель, рынок пережил самый длительный период устойчивого падения с конца 2014 года.
«Давление на котировки ОФЗ продолжает оказывать ослабление рубля»: оно снижает реальную доходность облигаций, а также сулит ускорение инфляции и, как следствие, дальнейшее повышение ставки ЦБ, отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.
Рынок ОФЗ «идет на панику», констатирует Андрей Хохрин, гендиректор ИК «Иволга Капитал»: правительству дают в долг все неохотнее и все дороже. ем ниже цены облигаций — тем выше их доходность, а это значит, что занимать для бюджета Минфину приходится все дороже. Если в начале 2021 года правительство РФ могло занять рубли на 10 лет под 6-7% годовых, прошлой осенью — под 10% годовых, то теперь рыночные ставки добрались до 11,5%.
Прежде десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды, но после введения санкций поток инвестиций обнулился. По данным ЦБ, в июле почти 90% всех размещенных Минфином бумаг купил узкий круг крупнейших банков, в первую очередь государственных.
Додано: Чет 07 вер, 2023 15:00
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