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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:09

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:GALeon
Lada Granta - 16 тис за 7-8k$
Chery Tiggo 7 PRO Max - 6 тис
Haval Jolion - 5 тис
Lada Vesta - 5 тис
Omoda C5 - 5 тис
Granta за 8k$ значно популярніша за Vesta за 20k$
Головне, зо біда Лада
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:16

Российский госдолг рухнул вслед за рублем

Рынок российских государственных облигаций, с помощью которых Минфин занимает деньги для покрытия дефицита бюджета, охватила волна панических распродаж.

Индекс цен облигаций федерального займа (ОФЗ) (RGBI) падает три месяца практически без остановок, а в четверг опустился до отметки 121,3 пункта — минимальной с апреля прошлого года. Завершив в минусе 13 из 14 последних недель, рынок пережил самый длительный период устойчивого падения с конца 2014 года.

«Давление на котировки ОФЗ продолжает оказывать ослабление рубля»: оно снижает реальную доходность облигаций, а также сулит ускорение инфляции и, как следствие, дальнейшее повышение ставки ЦБ, отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Рынок ОФЗ «идет на панику», констатирует Андрей Хохрин, гендиректор ИК «Иволга Капитал»: правительству дают в долг все неохотнее и все дороже. ем ниже цены облигаций — тем выше их доходность, а это значит, что занимать для бюджета Минфину приходится все дороже. Если в начале 2021 года правительство РФ могло занять рубли на 10 лет под 6-7% годовых, прошлой осенью — под 10% годовых, то теперь рыночные ставки добрались до 11,5%.

Прежде десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды, но после введения санкций поток инвестиций обнулился. По данным ЦБ, в июле почти 90% всех размещенных Минфином бумаг купил узкий круг крупнейших банков, в первую очередь государственных.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 15:00

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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал ситуацию «критической», многие аграрии остались без горючего:

«Мы сейчас остановим уборочную — это будет катастрофа. Может быть, вообще экспорт нефтепродуктов закрыть, пока мы не стабилизируем ситуацию?».

В последние недели августа и до сих пор на заправках в регионах нет топлива, дефицит завиксирован в разных уголках страны: в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Краснодарском и Хабаровском крае, в Крыму.

Цены тоже не стоят на месте: стоимость бензина АИ-95 на бирже перевалила за 75 тысяч рублей за тонну, а дизель — за 68 тысяч за тонну
vitaliiangel
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  #<1 ... 51525354
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