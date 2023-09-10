Рынок российских государственных облигаций, с помощью которых Минфин занимает деньги для покрытия дефицита бюджета, охватила волна панических распродаж.
Индекс цен облигаций федерального займа (ОФЗ) (RGBI) падает три месяца практически без остановок, а в четверг опустился до отметки 121,3 пункта — минимальной с апреля прошлого года. Завершив в минусе 13 из 14 последних недель, рынок пережил самый длительный период устойчивого падения с конца 2014 года.
«Давление на котировки ОФЗ продолжает оказывать ослабление рубля»: оно снижает реальную доходность облигаций, а также сулит ускорение инфляции и, как следствие, дальнейшее повышение ставки ЦБ, отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.
Рынок ОФЗ «идет на панику», констатирует Андрей Хохрин, гендиректор ИК «Иволга Капитал»: правительству дают в долг все неохотнее и все дороже. ем ниже цены облигаций — тем выше их доходность, а это значит, что занимать для бюджета Минфину приходится все дороже. Если в начале 2021 года правительство РФ могло занять рубли на 10 лет под 6-7% годовых, прошлой осенью — под 10% годовых, то теперь рыночные ставки добрались до 11,5%.
Прежде десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды, но после введения санкций поток инвестиций обнулился. По данным ЦБ, в июле почти 90% всех размещенных Минфином бумаг купил узкий круг крупнейших банков, в первую очередь государственных.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал ситуацию «критической», многие аграрии остались без горючего:
«Мы сейчас остановим уборочную — это будет катастрофа. Может быть, вообще экспорт нефтепродуктов закрыть, пока мы не стабилизируем ситуацию?».
В последние недели августа и до сих пор на заправках в регионах нет топлива, дефицит завиксирован в разных уголках страны: в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Краснодарском и Хабаровском крае, в Крыму.
Цены тоже не стоят на месте: стоимость бензина АИ-95 на бирже перевалила за 75 тысяч рублей за тонну, а дизель — за 68 тысяч за тонну
Якщо б пакети санкцій штампували і надалі хоча б кожні 2-3 місяці, або реально працювали вторинні санкції то могли б дожати москалів. А так шансів мало. Знаю, що з сотень схем в Казахстані, про які повідомляли "куди треба", прикрили всього 20%. Якщо Китай не хочуть чіпати, то хоча б на Туреччину, Казахстан, Грузію і свої фірми наїхали.
vitaliiangel написав:Прежде десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды, но после введения санкций поток инвестиций обнулился.
А тепер Китай починає давати в борг в Юанях
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 09 вер, 2023 09:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel В нас з початком війни ціни на паливо х2 і пережили, тому нічого критичного нема. Трохи менше будуть їздити "за хлібом" і трохи інфляція підросте. Але всі зростання ниже +50% за місяць протягом кількох місяців (х10 за рік) не критичні і економіка може їх переварити.
ИМХО ключова недооцінка стійкості економіки москалів з мого боку була щодо слухняності їх олігархів, які з офшорів завозять стільки $, скільки каже хуйло.
Москва и Пекин настроены на ускорение переговоров по газовым проектам «дальневосточный маршрут» и «Сила Сибири 2». ▪️Экспорт сжиженного природного газа из России с начала года вырос на несколько процентов, показывает положительную динамику. Спрос на российский СПГ в мире выше, чем текущее производство. ▪️С начала года снижены поставки электроэнергии в Китай на 18%, что приведет к тому, что объем экспорта российской электроэнергии по итогам 2023 года будет ниже, чем в прошлом году ▪️Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в положительной зоне, но она минимальна. Минэнерго думает, как донастроить топливный демпфер, учтя интересы бизнеса и бюджета РФ. ▪️Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15% и превысит 100 миллионов тонн. ▪️Минэнерго РФ не обсуждает строительство нового нефтеперерабатывающего завода на Дальнем Востоке, инвесторов для такого проекта пока нет в силу низкой экономической эффективности.
Блумберг сообщил: «…Ожидается, что в следующем году цена на газ для Китая составит в среднем 271,6 доллара за 1000 кубометров по сравнению со средним показателем в 481,7 доллара для клиентов в Европе и Турции, согласно экономическому прогнозу до 2026 года, представленному премьер-министру Михаилу Мишустину.
В прошлом году Россия продавала газ Китаю по средней цене $277,1 за тысячу кубометров, тогда как цена для Европы и Турции составляла в среднем $983,8.
В этом году Россия рассчитывает продавать свой газ Китаю в среднем по 297,3 доллара за 1000 кубометров по сравнению со средним показателем в 501,6 доллара для Турции и остальных европейских клиентов…»