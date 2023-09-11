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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 22:09

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:GALeon
Lada Granta - 16 тис за 7-8k$
Chery Tiggo 7 PRO Max - 6 тис
Haval Jolion - 5 тис
Lada Vesta - 5 тис
Omoda C5 - 5 тис
Granta за 8k$ значно популярніша за Vesta за 20k$
Головне, зо біда Лада
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:16

Российский госдолг рухнул вслед за рублем

Рынок российских государственных облигаций, с помощью которых Минфин занимает деньги для покрытия дефицита бюджета, охватила волна панических распродаж.

Индекс цен облигаций федерального займа (ОФЗ) (RGBI) падает три месяца практически без остановок, а в четверг опустился до отметки 121,3 пункта — минимальной с апреля прошлого года. Завершив в минусе 13 из 14 последних недель, рынок пережил самый длительный период устойчивого падения с конца 2014 года.

«Давление на котировки ОФЗ продолжает оказывать ослабление рубля»: оно снижает реальную доходность облигаций, а также сулит ускорение инфляции и, как следствие, дальнейшее повышение ставки ЦБ, отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Рынок ОФЗ «идет на панику», констатирует Андрей Хохрин, гендиректор ИК «Иволга Капитал»: правительству дают в долг все неохотнее и все дороже. ем ниже цены облигаций — тем выше их доходность, а это значит, что занимать для бюджета Минфину приходится все дороже. Если в начале 2021 года правительство РФ могло занять рубли на 10 лет под 6-7% годовых, прошлой осенью — под 10% годовых, то теперь рыночные ставки добрались до 11,5%.

Прежде десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды, но после введения санкций поток инвестиций обнулился. По данным ЦБ, в июле почти 90% всех размещенных Минфином бумаг купил узкий круг крупнейших банков, в первую очередь государственных.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 15:00

Зображення
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал ситуацию «критической», многие аграрии остались без горючего:

«Мы сейчас остановим уборочную — это будет катастрофа. Может быть, вообще экспорт нефтепродуктов закрыть, пока мы не стабилизируем ситуацию?».

В последние недели августа и до сих пор на заправках в регионах нет топлива, дефицит завиксирован в разных уголках страны: в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Краснодарском и Хабаровском крае, в Крыму.

Цены тоже не стоят на месте: стоимость бензина АИ-95 на бирже перевалила за 75 тысяч рублей за тонну, а дизель — за 68 тысяч за тонну
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 09:02

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Shaman написав:повністю - це лише мрії підсанкційних

й навіть коли хтось купує вдвічі дорожче чи продає вдвічі дешевше - ефект від санкцій все одно є

а що це за тема?


От уже навіть бюджет в профіцит вийшов 4,7 млрд. $. за місяць (*розумію, що не можна вірити, але доля правди є).
https://www.bloomberg.com/news/articles ... gy-revenue

Якщо б пакети санкцій штампували і надалі хоча б кожні 2-3 місяці, або реально працювали вторинні санкції то могли б дожати москалів. А так шансів мало.
Знаю, що з сотень схем в Казахстані, про які повідомляли "куди треба", прикрили всього 20%. Якщо Китай не хочуть чіпати, то хоча б на Туреччину, Казахстан, Грузію і свої фірми наїхали.
  vitaliiangel написав:Прежде десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды, но после введения санкций поток инвестиций обнулился.

А тепер Китай починає давати в борг в Юанях
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 09 вер, 2023 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 09:26

vitaliiangel В нас з початком війни ціни на паливо х2 і пережили, тому нічого критичного нема. Трохи менше будуть їздити "за хлібом" і трохи інфляція підросте. Але всі зростання ниже +50% за місяць протягом кількох місяців (х10 за рік) не критичні і економіка може їх переварити.

ИМХО ключова недооцінка стійкості економіки москалів з мого боку була щодо слухняності їх олігархів, які з офшорів завозять стільки $, скільки каже хуйло.

Якщо коротко: всі показники економіки, нажаль, повертаються до довоєнного рівня
https://www.businessinsider.in/policy/e ... 498166.cms
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:42

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

І ще трохи "зради": ціна давно пробила цінову стелю, а реакції нема...
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/urals/
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:48

  Дюрі-бачі написав:В нас з початком війни ціни на паливо х2 і пережили, тому нічого критичного нема
критичного нет но было обидно у жертвы агресии помидоры х3 дороже, чем у агрессора, топливо х2 арбузы и сейчас х2
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:06

Москва и Пекин настроены на ускорение переговоров по газовым проектам «дальневосточный маршрут» и «Сила Сибири 2».
▪️Экспорт сжиженного природного газа из России с начала года вырос на несколько процентов, показывает положительную динамику. Спрос на российский СПГ в мире выше, чем текущее производство.
▪️С начала года снижены поставки электроэнергии в Китай на 18%, что приведет к тому, что объем экспорта российской электроэнергии по итогам 2023 года будет ниже, чем в прошлом году
▪️Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в положительной зоне, но она минимальна. Минэнерго думает, как донастроить топливный демпфер, учтя интересы бизнеса и бюджета РФ.
▪️Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15% и превысит 100 миллионов тонн.
▪️Минэнерго РФ не обсуждает строительство нового нефтеперерабатывающего завода на Дальнем Востоке, инвесторов для такого проекта пока нет в силу низкой экономической эффективности.


Блумберг сообщил: «…Ожидается, что в следующем году цена на газ для Китая составит в среднем 271,6 доллара за 1000 кубометров по сравнению со средним показателем в 481,7 доллара для клиентов в Европе и Турции, согласно экономическому прогнозу до 2026 года, представленному премьер-министру Михаилу Мишустину.

В прошлом году Россия продавала газ Китаю по средней цене $277,1 за тысячу кубометров, тогда как цена для Европы и Турции составляла в среднем $983,8.

В этом году Россия рассчитывает продавать свой газ Китаю в среднем по 297,3 доллара за 1000 кубометров по сравнению со средним показателем в 501,6 доллара для Турции и остальных европейских клиентов…»
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 03:31

Збитковий "Газпром" збільшить знижку на газ для Китаю до 50%
Всупереч збитковості газового напряму "Газпрому" і підвищенню цін на внутрішньому ринку в РФ, яке планується, ціна на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років.
Про намір Москви продавати Китаю газ набагато дешевше, ніж Європі, свідчить документ російського уряду, з яким ознайомилося агентство Reuters.
Так, наступного року знижка для Китаю збільшиться до 46%, випливає з проектувань уряду РФ. Газ із "Сили Сибіру" коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів.
Для порівняння, газ для Туреччини і Європи буде продаватися по $481,7 за тисячу кубометрів.
Більше того, "Газпром" ще й наростить прокачування газу в Китай.
Якщо за підсумками 2023 року "Газпром" планує поставити в Китай 22 млрд кубометрів газу, то наступного року обсяг поставок планують наростити до 30 млрд кубів.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/11/704166/
Ukrainian
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