Я теж дивився на світ через ці рожеві окуляри, але як і з контрнаступом, нажаль, економіка не посипляться ні в 24 ні в 25. Та і взагалі не посиплеться доки на виконається 1 з 2 умов:
1) Захоче Китай, щоб посипалась
2) В США і ЄС виростуть яйця і вони почнуть боротись з обходом санкцій, хоча б арештують весь "тіньовий" флот
Є одна величезна різниця між ними і нами: 1 слово Путіна - їх олігархи дають десятки мільярдів $ до бюджету.
Ну буде курс 120-150 - більше добровольців в армію піде. Щоб нам була користь від їх курсу - потрібно щоб він робив хоча б х10 за 2-3 місяці.