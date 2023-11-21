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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Суб 04 лис, 2023 12:00

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  somilitark написав:Ви бачили їх бюджет 24-го року? Там ріст майже на 30% видаткової частини, ці фантікі надрукують, так що треба нам терпіти і чекати, десь в 2-му чи 3-му кварталі 24-го економіка рашистів остаточно посипеться.

Я теж дивився на світ через ці рожеві окуляри, але як і з контрнаступом, нажаль, економіка не посипляться ні в 24 ні в 25. Та і взагалі не посиплеться доки на виконається 1 з 2 умов:
1) Захоче Китай, щоб посипалась
2) В США і ЄС виростуть яйця і вони почнуть боротись з обходом санкцій, хоча б арештують весь "тіньовий" флот
Є одна величезна різниця між ними і нами: 1 слово Путіна - їх олігархи дають десятки мільярдів $ до бюджету.
Ну буде курс 120-150 - більше добровольців в армію піде. Щоб нам була користь від їх курсу - потрібно щоб він робив хоча б х10 за 2-3 місяці.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 04 лис, 2023 12:20

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Дюрі-бачі написав:2) В США і ЄС виростуть яйця і вони почнуть боротись з обходом санкцій, хоча б арештують весь "тіньовий" флот


Запровадження 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації – це дуже складний процес, але нині питання опрацьовується.

і де воно, вже більше місяця опрацьовують
мабуть вигадують нові дірки для москалів як їм надалі постачати чіпи і електроніку
вже ні для кого не секрет що в ракетах які вбивають нас, українців стоять свіжі чіпи за 21-22 роки
ай як гарно, на папері санцкції по факту ще більше спонсорують наше вбивство


  Дюрі-бачі написав:1 слово Путіна - їх олігархи дають десятки мільярдів$ до бюджету.


а в нас крадуть ніби завтра кінець світу, рижий вже скупив весь ринок е-е і ще не нажереться

40 млрд розікрали в МО, хтось десь сів?
хабарника рєзнікова гучнющими оплесками проводжали в верховному клоповнику зради..

ще й послом хотіли запхати в Британію
повний сюр
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лис, 2023 12:25

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  greenozon написав:а в нас крадуть ніби завтра кінець світу
і в нас крадуть і в москалів крадуть, але є величезна різниця в тому, що в них украдене не вважають своїм, а скоріш як "общак" на тимчасовому зберіганні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 04 лис, 2023 12:32

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  greenozon написав:ай як гарно, на папері санцкції по факту ще більше спонсорують наше вбивство

Ні, санкції суттєво дошкуляють москалям. Без них вони б вбивали нас значно в більшій кількості. Але санкцій негативно діють на обидві сторони. А цивілізовані країни чомусь досі думають, що москалі - демократичне суспільство і до нього потрібно застосовувати "метод поступового придушення", а не шокову терапію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 12:09

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Депутатка парламенту РФ виступила проти вищої освіти для росіянок

"верной дорогой идете, товарищи!!!" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 13:03

Пентагон купує "відмиту" російську нафту

https://www.unian.ua/economics/energeti ... 56777.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 22:18

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Як патріарх Кирило лобіює заборону абортів і до чого тут війна проти України і вибори Путіна

ну що росіяночки - Kinder, Küche, Kirche

є ще варіант росіянина Махмуда чи Рамзана...

«Жить стало лучше, жить стало веселее!» :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:15

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Не пройшло й 100 років поки почали думати, що пора перевіряти "а чи виконуються умови санкцій"... Дуже сподіваюсь, що Данія таки почне дивитися за всіма підозрілими танкерами які пропливають через данські територіальні води
Дюрі-бачі
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