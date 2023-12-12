somilitark написав:Ви бачили їх бюджет 24-го року? Там ріст майже на 30% видаткової частини, ці фантікі надрукують, так що треба нам терпіти і чекати, десь в 2-му чи 3-му кварталі 24-го економіка рашистів остаточно посипеться.
Я теж дивився на світ через ці рожеві окуляри, але як і з контрнаступом, нажаль, економіка не посипляться ні в 24 ні в 25. Та і взагалі не посиплеться доки на виконається 1 з 2 умов: 1) Захоче Китай, щоб посипалась 2) В США і ЄС виростуть яйця і вони почнуть боротись з обходом санкцій, хоча б арештують весь "тіньовий" флот Є одна величезна різниця між ними і нами: 1 слово Путіна - їх олігархи дають десятки мільярдів $ до бюджету. Ну буде курс 120-150 - більше добровольців в армію піде. Щоб нам була користь від їх курсу - потрібно щоб він робив хоча б х10 за 2-3 місяці.
Дюрі-бачі написав:2) В США і ЄС виростуть яйця і вони почнуть боротись з обходом санкцій, хоча б арештують весь "тіньовий" флот
Запровадження 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації – це дуже складний процес, але нині питання опрацьовується.
і де воно, вже більше місяця опрацьовують мабуть вигадують нові дірки для москалів як їм надалі постачати чіпи і електроніку вже ні для кого не секрет що в ракетах які вбивають нас, українців стоять свіжі чіпи за 21-22 роки ай як гарно, на папері санцкції по факту ще більше спонсорують наше вбивство
Дюрі-бачі написав:1 слово Путіна - їх олігархи дають десятки мільярдів$ до бюджету.
а в нас крадуть ніби завтра кінець світу, рижий вже скупив весь ринок е-е і ще не нажереться
40 млрд розікрали в МО, хтось десь сів? хабарника рєзнікова гучнющими оплесками проводжали в верховному клоповнику зради..
greenozon написав:ай як гарно, на папері санцкції по факту ще більше спонсорують наше вбивство
Ні, санкції суттєво дошкуляють москалям. Без них вони б вбивали нас значно в більшій кількості. Але санкцій негативно діють на обидві сторони. А цивілізовані країни чомусь досі думають, що москалі - демократичне суспільство і до нього потрібно застосовувати "метод поступового придушення", а не шокову терапію.
Не пройшло й 100 років поки почали думати, що пора перевіряти "а чи виконуються умови санкцій"... Дуже сподіваюсь, що Данія таки почне дивитися за всіма підозрілими танкерами які пропливають через данські територіальні води