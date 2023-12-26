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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 26 гру, 2023 21:57
Тут трошки тексту на цю тему хлопці написали, думаю комусь буде цікаво читнути
Гарний настрій, декаданс та яйця. Всередині економічної реальності Росіїhttps://deepstateua.com/harnyy-nastriy- ... a-yaytsya/
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nighthawk5
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